Как шеф-повар поручил искусственному интеллекту придумать новые рецепты

В 2024 году ресторан Ethos в Остине стал настоящим феноменом: его страницы в соцсетях начали набирать популярность благодаря необычным блюдам, таким как пицца-шар без корки и хлеб с… пылевыми клещами.

Однако вскоре выяснилось, что Ethos существует только в виртуальном пространстве, а его «невероятные» угощения — результат работы искусственного интеллекта. Этот социальный эксперимент стал тревожным сигналом о влиянии ИИ на индустрию питания. После успеха Ethos многие рестораны начали внедрять технологии с большими языковыми моделями для автоматизации процессов, включая ценообразование и маркетинг.

Шеф-повар Грант Ахатц из Чикаго также использовал ИИ для создания рецептов для своего ресторана Next, отмеченного звездой Мишлен. Он поручил ChatGPT выступить в роли воображаемого шеф-повара, черпая вдохновение от известных кулинаров. Несмотря на его благие намерения, данный подход вызвал критику пользователей социальных сетей, которые посчитали его оскорбительным для настоящих поваров.

В условиях растущих протестов против использования ИИ в кулинарии эксперты предупреждают о потенциальной опасности создания рецептов, которые могут угрожать здоровью. ChatGPT продолжает генерировать странные рецепты, демонстрируя отсутствие кулинарного опыта и здравого смысла, что подчеркивает необходимость осторожного подхода к внедрению ИИ в творчество.