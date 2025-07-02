Черника или голубика: какую ягоду нужно чаще есть летом — объяснил эксперт

Черника и голубика внешне похожи, а по составу отличаются. Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, в чем же разница и кому какая ягода подойдет больше.

Черника — природный помощник для зрения и пищеварения. Ее насыщенный темно-синий цвет объясняется высоким содержанием антоцианов — веществ, которые защищают клетки от старения и укрепляют капилляры сетчатки. Черника особенно полезна тем, кто проводит много времени за компьютером, жалуется на утомление глаз или хочет замедлить возрастные изменения зрения. Кроме того, ягода мягко регулирует работу кишечника и улучшает микрофлору.

Голубика — «подруга» иммунитета и нервной системы. Она чуть светлее, крупнее и мягче на вкус. Голубика содержит меньше антоцианов, но больше витамина C, калия и магния, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье сердца и помогают справляться со стрессом.

Голубика почти не оказывает вяжущего действия, поэтому больше подходит детям и людям с чувствительным желудком. Также ягода улучшает состояние кожи.

Что выбрать? Врач посоветовал отталкиваться от потребностей. В идеале совмещать употребление голубики и черники.

Кроме того, нельзя забывать, что обе ягоды содержат натуральные сахара, поэтому мало подходят людям с диабетом или заболеваниями поджелудочной.