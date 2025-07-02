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Черника или голубика: какую ягоду нужно чаще есть летом — объяснил эксперт 2 564

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Черника или голубика: какую ягоду нужно чаще есть летом — объяснил эксперт

Черника и голубика внешне похожи, а по составу отличаются. Токсиколог Михаил Кутушов объяснил, в чем же разница и кому какая ягода подойдет больше.

Черника — природный помощник для зрения и пищеварения. Ее насыщенный темно-синий цвет объясняется высоким содержанием антоцианов — веществ, которые защищают клетки от старения и укрепляют капилляры сетчатки. Черника особенно полезна тем, кто проводит много времени за компьютером, жалуется на утомление глаз или хочет замедлить возрастные изменения зрения. Кроме того, ягода мягко регулирует работу кишечника и улучшает микрофлору.

Голубика — «подруга» иммунитета и нервной системы. Она чуть светлее, крупнее и мягче на вкус. Голубика содержит меньше антоцианов, но больше витамина C, калия и магния, которые укрепляют иммунную систему, поддерживают здоровье сердца и помогают справляться со стрессом.

Голубика почти не оказывает вяжущего действия, поэтому больше подходит детям и людям с чувствительным желудком. Также ягода улучшает состояние кожи.

Что выбрать? Врач посоветовал отталкиваться от потребностей. В идеале совмещать употребление голубики и черники.

Кроме того, нельзя забывать, что обе ягоды содержат натуральные сахара, поэтому мало подходят людям с диабетом или заболеваниями поджелудочной.

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#здоровое питание
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(2)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Голубика или смородина, морковка или лук? Есть ли ещё эксперты на эту тему?

    2
    1
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Так как денег нет и я ни эксперт , ни ту ягоду которую в кустах найду:))

    2
    1

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