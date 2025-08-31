Никакого майонеза: найдена ускоряющая потерю веса заправка для салатов

Именно заправка часто решает, превратится ли салат в полезный ужин или в «калорийную бомбу».

Эксперты издания EatingWell назвали заправку № 1 для похудения — и это не классический винегрет, а сливочная смесь на основе йогурта, авокадо и кинзы или петрушки. Все ингредиенты смешиваются в той пропорции, которая покажется уместной, и приправляются любимыми специями, соком лимона или лайма, перцем и щепоткой соли.

Главное преимущество заправок на основе йогурта в их низкой калорийности и высоком содержании белка (в 2 ст. л. около 32 ккал и 2 г белка). Белок дольше сохраняет чувство сытости и помогает удерживать дефицит калорий — ключевой фактор в снижении веса.

Для сравнения, большинство сливочных соусов (например, «Цезарь» или ранч) содержат от 90 до 240 ккал на порцию.

При этом в подобной низкокалорийной заправке остаются полезные жиры из авокадо. В отличие от насыщенных жиров в магазинных соусах, мононенасыщенные жиры способствуют улучшению обмена веществ и поддерживают здоровье сердца, объяснила диетолог Эйвери Зенкер.

Кроме того, йогуртовая заправка становится источником пробиотиков благодаря живым культурам йогурта и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.