Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никакого майонеза: найдена ускоряющая потерю веса заправка для салатов 0 960

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Никакого майонеза: найдена ускоряющая потерю веса заправка для салатов

Именно заправка часто решает, превратится ли салат в полезный ужин или в «калорийную бомбу».

Эксперты издания EatingWell назвали заправку № 1 для похудения — и это не классический винегрет, а сливочная смесь на основе йогурта, авокадо и кинзы или петрушки. Все ингредиенты смешиваются в той пропорции, которая покажется уместной, и приправляются любимыми специями, соком лимона или лайма, перцем и щепоткой соли.

Главное преимущество заправок на основе йогурта в их низкой калорийности и высоком содержании белка (в 2 ст. л. около 32 ккал и 2 г белка). Белок дольше сохраняет чувство сытости и помогает удерживать дефицит калорий — ключевой фактор в снижении веса.

Для сравнения, большинство сливочных соусов (например, «Цезарь» или ранч) содержат от 90 до 240 ккал на порцию.

При этом в подобной низкокалорийной заправке остаются полезные жиры из авокадо. В отличие от насыщенных жиров в магазинных соусах, мононенасыщенные жиры способствуют улучшению обмена веществ и поддерживают здоровье сердца, объяснила диетолог Эйвери Зенкер.

Кроме того, йогуртовая заправка становится источником пробиотиков благодаря живым культурам йогурта и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
И дышать легче: нашлась еще одна причина полюбить бананы
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Правило от шефа — без него специи теряют вкус
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как почистить авокадо за пару секунд: самый неожиданный способ
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Как понять, что ваш организм не переносит яйца — 5 подсказок
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи?
Чем опасен пропуск утреннего приёма пищи? 265
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой
Диетолог развенчала миф о запивании пищи водой 344
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память
Всего неделя жирной диеты способна ухудшить память 201
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало
Идеальнее продукта не найти: диетолог рассказал, кому нужно есть сало 626

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 15
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 45
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 60
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 53
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 15
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео