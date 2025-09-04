Baltijas balss logotype
Чашка здоровья. Этот простой напиток защищает от болезни Альцгеймера 0 788

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Чашка здоровья. Этот простой напиток защищает от болезни Альцгеймера

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне показало, что зеленый чай может стать отличным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Все дело в содержащемся в нем натуральном соединении — антиоксиданте галлат эпигаллокатехина. Зеленый чай становится мощным очистителем мозга. Свой эффект напиток показывает в сочетании с простым витамином B3 (никотинамидом). Антиоксидант из чая отвечает за выработку энергии в клетках мозга. Никотинамид в норме вырабатывается в организме естественно при употреблении таких продуктов, как злаки, рыба, орехи, бобовые и яйца.

В рамках исследования было обнаружено, что нервные клетки при обработке сразу двумя соединениями способны оборачивать вспять возрастные изменения, а также могут эффективно очищаться от скоплений опасного амилоидного белка, считающегося одной из причин развития болезни Альцгеймера.

На данный момент эта патология неизлечима, но ее вполне можно затормозить в развитии. И тут главное — время: чем раньше начать, тем лучше.

Новые выводы воодушевили экспертов, ведь эти соединения просты и доступны. Кроме того, достаточно просто наладить здоровое питание, чтобы получить хороший эффект.

«С возрастом в мозге человека снижается уровень нейронной энергии, что ограничивает его способность удалять нежелательные белки и поврежденные компоненты», — отметили ученые. Было обнаружено, что восстановление уровня энергии помогает нейронам получать столь важную функцию очистки.

Работу проводили на подопытных мышах, у которых проявлялись признаки болезни Альцгеймера. Оказалось, что при обработке старых нервных клеток лишь в течение суток молекулами двух соединений уровни полезных веществ восстанавливались до значений, характерны для молодых клеток.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

