Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить алкоголь, если бросил пить

По ее словам, спиртное в жизни человека часто присутствует неосознанно, воспринимается как ритуал. Это может проявляться в виде бокала вина за ужином для усиления аппетита и расслабления, или же в компании друзей во время праздников. В таких случаях алкоголь приносит эффект расслабления, снятия стресса. Однако данный механизм может привести к формированию нездоровых отношений с алкоголем и зависимости, что в свою очередь негативно сказывается на общем состоянии организма.

«После принятия решения прекратить пить алкоголь важно осознать, чем можно заменить эти привычные ритуалы. К сожалению, последствия чрезмерного потребления алкоголя для здоровья — это не просто слова», — отметила эксперт.

Существует множество безалкогольных альтернатив, которые могут помочь сохранить привычные ритуалы с минимальным вредом для здоровья. К примеру, безалкогольные коктейли, а также имбирный эль могут стать хорошими заменителями. Для достижения эффекта расслабления можно рассмотреть возможность приема препаратов магния или адаптогенов по рекомендации врача. Введение физической активности, занятия йогой и прогулки на свежем воздухе помогут также гармонизировать состояние, отметила врач.

«Один из приятных вариантов — безалкогольный мохито. Для этого достаточно заменить алкогольный компонент на тоник и добавить свежие веточки мяты и лайма. Виноградный сок также может стать отличной альтернативой вину, обеспечивая знакомый вкус, но без алкоголя», — сказала специалист.

Кроме того, Павлова предложила рассмотреть новый ритуал — дегустацию различных видов чая. Современный рынок предлагает множество сортов, которые могут как бодрить, так и расслаблять. Наслаждение процессом приготовления и употребления чая станет не только вкусным, но и полезным опытом.