Купила мёд, а он засахарился уже через две недели. Это нормально?

Однозначно ответить нельзя. Свежеоткачанный из сот мед всегда жидкий.

Далее он неизбежно начинает густеть и кристаллизоваться (или засахариваться).

Качественный цветочный, гречишный мед обычно загустевает в течение одного-трех месяцев, подсолнечниковый – примерно за неделю, а рапсовый может засахариться даже через несколько дней, рассказывает продавец меда с 15-летним стажем Анатолий КОЛЧАКОВ.

При этом акациевый, каштановый и другие виды мёда, в составе которых преобладает не глюкоза, а фруктоза, могут оставаться жидкими при должном хранении от полугода до двух лет.

Важно: кристаллизация ускоряется при низкой температуре. Поэтому даже свежайший мёд может засахариться в холодильнике за несколько дней.