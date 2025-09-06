Можно ли есть киви с кожурой?

Да, киви можно есть с кожурой, утверждает врач-гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

Кожура киви содержит много полезных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты, витамины А и Е, фолиевую кислоту. Перед тем как съесть фрукт, тщательно промойте его и удалите остатки грязи.

Если мохнатая кожица фрукта раздражает слизистую рта, протрите киви бумажным полотенцем или щеткой для фруктов.

Сама по себе кожура киви может быть жесткой и немного горьковатой на вкус, а при наличии ранок в ротовой полости может вызывать жжение. Употреблять киви с корочкой нежелательно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, камнями в почках, при подагре.