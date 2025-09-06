Почему мы просыпаемся ночью голодными: объяснение сомнолога

По его словам, под этим термином понимается систематическое употребление пищи вечером и ночью, зачастую уже после ужина.

Люди с таким расстройством просыпаются с сильным чувством голода, которое сопровождается эмоциональным дискомфортом, стрессом и тревожными мыслями. Синдром способен провоцировать нарушения сна, набор веса и чувство вины после ночных визитов к холодильнику.

Доктор отметил, что причиной развития этого расстройства может быть дефицит сна: он снижает выработку лептина — гормона, отвечающего за чувство сытости, и повышает уровень грелина, стимулирующего голод.

Выявить синдром можно при обращении к сомнологу или психотерапевту. На консультации придётся ответить на ряд вопросов, а также специалисты рекомендуют вести дневник питания, чтобы зафиксировать и проанализировать пищевые привычки, заключил врач.