Завтрак отличника. Какое питание может помочь хорошо учиться?

«На каникулах школьники позже встают, и в результате смещается время завтрака, обеда и ужина, — говорит диетолог Марина ТИМОШИНА. – Режим питания нужно восстановить. Прежде всего оно должно быть регулярным. При увеличении интервалов между приёмами пищи более 3 часов снижается работоспособность. В рационе школьника должны присутствовать мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, фрукты (200–250 г в день) и овощи (280–320 г), хлеб, пищевые жиры и даже кондитерские изделия. Завтрак — плотный, обед — 3—4 блюда (салат, суп, второе обязательно с рыбой или мясом, напиток).

Полдник — молочный продукт, выпечка и фрукты, ягоды. На ужин — горячее блюдо, например из овощей и мяса, и горячий напиток. Утолять жажду между приёмами пищи лучше не соками и морсами, а питьевой водой».