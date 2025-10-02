Натуральное масло имеет аромат свежих оливок с фруктовыми, травянистыми или ореховыми нотами. Во вкусе присутствует едва уловимая горчинка. У фальсификата же вкус полностью отсутствует или ощущается химическое послевкусие.

Для проверки достаточно налить 20 мл продукта в стакан, слегка согреть его в руках, накрыть сверху и вдохнуть аромат. Неприятные запахи — краски, плесени или прогорклости — указывают на низкое качество, тогда как свежий запах подтверждает натуральность.

Существует еще один способ: оставить масло на ночь в холодильнике. Если оно загустело или образовался осадок, значит, продукт настоящий. Подделка при этом останется жидкой.

Нередко производители смешивают масла разных сортов и урожаев, придавая им однородный цвет и консистенцию с помощью химической обработки. Поэтому специалист рекомендует отдавать предпочтение тем продуктам, на упаковке которых подробно указано место и способ производства.