Куриные яйца — самые распространенных из всех яиц, которые употребляют в пищу. Но по какой причине их скорлупа может быть окрашена в разные цвета?

Различные породы кур несут яйца разных оттенков, при этом пищевые характеристики не зависят от оттенка скорлупы. Вопреки распространенному мнению, цвет перьев курицы не влияет на цвет яйца, только её порода.

К примеру, такие породы белых кур как легбар, амераукана или вельзумер несут коричневые яйца.

Коричневым яйцо делает протопорфирин, синтезирующий клетки выстилки матки при формировании скорлупы. А вот пигмент биливердин придает скорлупе зеленый или голубой оттенок.