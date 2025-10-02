Кофе полезен для организма, главное — не употреблять его в чрезмерных количествах, заявила терапевт М. Толстова.

При умеренном потреблении этот бодрящий напиток способен снизить вероятность сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма, пояснила врач. Без опасений для здоровья допускается выпивать до четырёх чашек зернового кофе ежедневно.

Однако при превышении этой нормы может повыситься артериальное давление и участиться пульс. У людей с гипертонией и нарушениями сердечного ритма возможно усугубление уже имеющихся заболеваний. В период восстановления после инсульта или инфаркта кофе категорически запрещён, подчеркнула специалист.

Толстова также посоветовала не заменять кофе приём пищи, так как это может вызвать тошноту, изжогу и обострение хронических заболеваний ЖКТ.