Убеждение, что для эффективного похудения достаточно есть меньше, ошибочно: жесткие ограничения дают скорее кратковременный эффект за счет потери воды. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, при возвращении к обычному рациону на фоне стресса лишние килограммы начнут возвращаться быстрее. Она добавила, что одной из частых ошибок худеющих является полный отказ от сладкого.

«Мозг и внутренние системы нуждаются в глюкозе. Важно не исключать ее совсем, а выбирать правильные источники, например фрукты. Один фрукт в день между приемами пищи поможет удерживать уровень сахара в крови и предотвратит переедание», — пояснила Дюваль.

Врач посоветовала не увлекаться протеиновыми батончиками и печеньем, так как они содержат сахарозаменители, перегружают печень и поджелудочную железу. Кроме того, не стоит полностью исключать углеводы — это может привести к усталости, ухудшению настроения и проблемам с сосудами.