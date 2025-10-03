Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хит осени: как делают томатное карпаччо с пармезаном и песто за 5 минут 0 128

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хит осени: как делают томатное карпаччо с пармезаном и песто за 5 минут

Иногда хочется легкого, свежего и максимально простого в приготовлении блюда. Одним из таких для пользователей социальных сетей стало томатное карпаччо.

Из 1–2 томатов можно приготовить полноценное ресторанное блюдо. Рецептом поделилась TikTok-блогер kulinarnemigawki.pl.

Что такое томатное карпаччо

Классическое карпаччо готовят из тонко нарезанного мяса или рыбы. Однако сейчас все чаще появляются овощные варианты, например, с инжиром или с томатами. В качестве заправки к основе добавляют оливковое масло и песто, а перед подачей украшают хлопьями пармезана и свежей зеленью.

Как приготовить томатное карпаччо

Главный секрет блюда — свежие и спелые помидоры. На порцию хватит одного крупного плода. Остальные ингредиенты подбираются по вкусу, можно взять:

несколько колечек красного лука;
оливковое масло;
пармезан;
песто;
зелень (базилик или петрушка).

Нарежьте томаты и лук тонкими ломтиками. Они должны быть полупрозрачными, поэтому сразу берите удобный и острый нож. Некоторые кулинары предлагают воспользоваться ножом для нарезки хлеба — он не повреждает нежную мякоть овоща.

Следующим шагом смешайте тарелке оливковое масло, соль, перец и немного песто.

Можно собирать. Выложите сверху помидоры, посыпьте луком, зеленью и пармезаном. Сбрызните маслом для аромата.

Чтобы сделать блюдо сытнее, можно добавить ломтики моцареллы, шарики бурраты или креветки. Еще одна идея, связанная скорее с эффектной подачей, — использовать сорта томатов разных цветов.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В каком виде тыква полезнее всего?
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях
Изображение к статье: Запивать творог чаем? Врач предупредила о последствиях
Диетолог назвала распространенные ошибки худеющих
Изображение к статье: Диетолог назвала распространенные ошибки худеющих
Можно ли есть цветную капусту сырой?
Изображение к статье: Можно ли есть цветную капусту сырой?
Изображение к статье: Невкусно, зато полезно: как приучить себя есть печень, брокколи и оливки
Невкусно, зато полезно: как приучить себя есть печень, брокколи и оливки 126
Изображение к статье: Как приготовить аджику из зеленых помидоров
Как приготовить аджику из зеленых помидоров 122
Изображение к статье: Врач назвала безопасное количество кофе в день
Врач назвала безопасное количество кофе в день 222
Изображение к статье: Эксперт рассказал, как распознать подлинное оливковое масло
Эксперт рассказал, как распознать подлинное оливковое масло 234

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео