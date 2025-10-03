Иногда хочется легкого, свежего и максимально простого в приготовлении блюда. Одним из таких для пользователей социальных сетей стало томатное карпаччо.

Из 1–2 томатов можно приготовить полноценное ресторанное блюдо. Рецептом поделилась TikTok-блогер kulinarnemigawki.pl.

Что такое томатное карпаччо

Классическое карпаччо готовят из тонко нарезанного мяса или рыбы. Однако сейчас все чаще появляются овощные варианты, например, с инжиром или с томатами. В качестве заправки к основе добавляют оливковое масло и песто, а перед подачей украшают хлопьями пармезана и свежей зеленью.

Как приготовить томатное карпаччо

Главный секрет блюда — свежие и спелые помидоры. На порцию хватит одного крупного плода. Остальные ингредиенты подбираются по вкусу, можно взять:

несколько колечек красного лука; оливковое масло; пармезан; песто; зелень (базилик или петрушка).

Нарежьте томаты и лук тонкими ломтиками. Они должны быть полупрозрачными, поэтому сразу берите удобный и острый нож. Некоторые кулинары предлагают воспользоваться ножом для нарезки хлеба — он не повреждает нежную мякоть овоща.

Следующим шагом смешайте тарелке оливковое масло, соль, перец и немного песто.

Можно собирать. Выложите сверху помидоры, посыпьте луком, зеленью и пармезаном. Сбрызните маслом для аромата.

Чтобы сделать блюдо сытнее, можно добавить ломтики моцареллы, шарики бурраты или креветки. Еще одна идея, связанная скорее с эффектной подачей, — использовать сорта томатов разных цветов.