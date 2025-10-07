Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей 0 130

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биохимик популярно объяснила, чем грозит увлечение ультрапереработанной пищей

Каждый день миллионы людей начинают утро с готовых хлопьев, перекусывают батончиками и ужинают полуфабрикатами. Ультрапереработанные продукты захватили рацион незаметно, но последствия этого выбора становятся все более очевидными для специалистов. Биохимик и психолог РПП Анна Дивинская рассказала, чем опасна такая пища.

«С точки зрения биохими, ультрапереработанная пища запускает каскад нежелательных реакций. Высокое содержание быстрых углеводов и трансжиров провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что постепенно ведет к инсулинорезистентности. Искусственные добавки создают дополнительную нагрузку на печень, которая вынуждена еще активнее работать в режиме детоксикации», — сказала эксперт.

Особенно тревожит влияние такой еды на микробиом кишечника. Эмульгаторы и консерванты буквально разрушают полезную микрофлору, нарушая целостность кишечного барьера. Это приводит к хроническому воспалению, которое связывают с метаболическим синдромом, депрессией и аутоиммунными заболеваниями.

«С точки зрения пищевого поведения, наблюдается следующая закономерность: ультрапереработанные продукты формируют зависимость, сравнимую с наркотической. Комбинация сахара, соли, жиров и усилителей вкуса воздействует на дофаминовые рецепторы мозга, создавая ощущение удовольствия, которое хочется повторить снова и снова», — отметила специалист.

Человек теряет чувствительность к сигналам насыщения. Мозг перестает адекватно реагировать на натуральную пищу: она кажется пресной и невкусной. Формируется порочный круг: эмоциональный дискомфорт заедается переработанной едой, что усиливает воспаление и ухудшает психоэмоциональное состояние.

«Регулярное употребление такой пищи коррелирует с ожирением, сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами онкологии. Особую тревогу вызывает влияние ультрапереработанной пищи на растущий организм. Детский мозг находится в стадии активного развития, и нарушения в питании напрямую отражаются на когнитивных функциях, поведении и успеваемости. Формирование вкусовых предпочтений в раннем возрасте определяет пищевые привычки на всю жизнь», — подчеркнула Дивинская.

Она добавила, что у многих современных подростков за годы питания полуфабрикатами развились серьезные метаболические нарушения и расстройства пищевого поведения. Восстановление здоровых отношений с едой у них теперь требует длительной комплексной терапии.

«Необязательно полностью исключать переработанные продукты, но важно осознанно подходить к их выбору. Читайте состав: чем короче список ингредиентов и чем больше узнаваемых компонентов, тем лучше. Готовьте простые блюда из цельных продуктов хотя бы несколько раз в неделю. Начните с малого: замените один переработанный продукт натуральным аналогом. Вместо магазинного йогурта с добавками выбирайте обычный и добавляйте свежие фрукты. Готовые соусы замените на домашние из простых ингредиентов. Постепенно вы заметите, как меняются вкусовые ощущения и самочувствие», — подытожила биохимик.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чем красная икра бывает полезнее черной?
Изображение к статье: Чем красная икра бывает полезнее черной?
Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
Изображение к статье: Подсчитано сколько человек в мире придерживаются здорового и рационального питания
В каком виде тыква полезнее всего?
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Как приготовить вегетарианский плов с сухофруктами и тыквенными семечками
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания
Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания 182
Изображение к статье: Подтверждена польза арбуза для сердца
Подтверждена польза арбуза для сердца 128
Изображение к статье: Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках
Не сочетайте мед с этими 5 продуктами: эксперты предупредили о рисках 190
Изображение к статье: Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными
Кожура полезнее, чем мякоть: какие 8 овощей и фруктов лучше есть неочищенными 322

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 16
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 12
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 27
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 19
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео