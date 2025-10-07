Baltijas balss logotype
Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, которые помогут справиться с тяжестью в желудке после переедания

Некоторые продукты могут помочь справиться с тяжестью в желудке после переедания. Об этом заявила доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, натуральные ферменты и пряности могут облегчить пищеварение.

«Небольшое количество хрена или горчицы, чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой, выпитый маленькими глотками в течение 10-15 минут, помогают улучшить самочувствие. Также эффективны несколько ягод клюквы или брусники, а из овощей — мелко натертая сырая морковь», — объяснила эксперт.

Диетолог добавила, что в южных странах едят экзотические продукты, содержащие ферменты, чтобы улучшить пищеварение. Например, свежевыжатый сок ананаса и папайя схожи с ферментами поджелудочной железы, поэтому способствуют перевариванию пищи. Достаточно съесть 4-5 небольших кусочков или выпить стакан сока, чтобы убрать тяжесть в желудке.

«Склонность к перееданию связана не только с привычками или эмоциональным состоянием, но и с особенностями обмена веществ. Важно не пытаться решить проблему самостоятельно, а обращаться к специалисту для подбора индивидуального подхода», — подытожила эндокринолог.

#полезно знать
Оставить комментарий

