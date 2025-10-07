Плов с сухофруктами – не десерт, а полноценное второе, которое подойдет вегетарианцам, постящимся и тем, кто любит разнообразие в еде.

Главное правило этого восточного кушанья – оно должно быть рассыпчатым. Это означает, что рис для него нужно выбирать определенных сортов – басмати, жасмин, девзира (среднеазиатский вариант), валенсия, индика или «обычный» длиннозерный.

Любой рис из представленных прекрасно сочетается с белым и темным изюмом, курагой или урюком, черносливом и финиками, а также вяленой вишней или клюквой, орехами и тыквенными семечками. Доведите его вкус до совершенства, добавив ярких специй – куркумы, сладкой паприки и сушеной мяты.

Кстати, пилав (еще одно название блюда) можно приготовить из других круп – булгура и другой пшеничной крупы без паровой обработки или экзотического дикого риса карго. Последний обладает большим количеством питательных полезных веществ (особенно – белков) и клетчатки и имеет сладковатый ореховый вкус – то, что нужно для такого плова.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ

200 г риса басмати 1 ст. л. темного изюма 1 ст. л. светлого изюма 4 шт. кураги 4 шт. чернослива 50 г тыквенных семечек 1 ч. л. молотой куркумы 0,25 ч. л. сладкой паприки 0,5 ч. л. сушеной мяты 4 ст. л. растительного масла 2 веточки мяты соль

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Ошпарьте сухофрукты кипятком и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте курагу и чернослив ломтиками.

Шаг 2

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и выложите сухофрукты и тыквенные семечки. Приправьте паприкой, сушеной мятой и куркумой и обжарьте, 3 мин. Всыпьте в сковороду рис, посолите и влейте 350 мл горячей воды. Готовьте под крышкой на медленном огне 15 мин. Несколько раз аккуратно перемешайте.

Шаг 3

Разложите плов в тарелки и посыпьте нарезанной мятой.