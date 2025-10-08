Baltijas balss logotype
Паразитолог назвал самое чистое мясо

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Паразитолог назвал самое чистое мясо

Мясо часто ассоциируется с риском заражения паразитами, но, как выяснилось, это касается не всех видов.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули объяснил, какие продукты действительно опасны, а какие можно считать почти полностью безопасными.

Свинина, говядина, курица и индейка — что лучше

По словам эксперта, в говядине и свинине могут встречаться опасные цепни и личинки глистов. Не факт, что все мясо точно будет заражено. Многое зависит от условий выращивания животных, их рациона, а также способов обработки мяса на производстве.

«Фабричное производство обычно безопаснее частных хозяйств», — подчеркнул Бартули.

Курица и индейка, по словам паразитолога, — самые «чистые» виды мяса. В их тканях паразиты не встречаются вовсе. Возможна сальмонелла, но ее легко уничтожить.

Как уничтожить паразитов в мясе

Хорошая новость в том, что паразиты в мясе легко уничтожаются. Достаточно довести температуру внутри продукта до 70 °C и выше — тогда ни гельминты, ни их личинки не выживут. Подходит любой способ обработки, в том числе обжарка, запекание, варка. Даже соленое сало безопасно, если выдержать его в правильных условиях.

#полезно знать
Редакция BB.LV
Видео