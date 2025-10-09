В первую очередь следует ложиться спать примерно в одно и то же время и уделять сну не менее 7–9 часов. По словам медика, качественный сон помогает снизить уровень кортизола в утренние часы, что благоприятно сказывается на памяти.

Не менее важен и рацион. Согласно исследованиям, питание, обогащённое антиоксидантами, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы. В меню стоит добавить томаты, тыкву, арбузы, мандарины и другие плоды оранжево-красных оттенков, отметила врач.

Кроме того, необходимы регулярные физические нагрузки и контроль соотношения индекса «талия–бёдра». Как показывают исследования, чем ниже этот показатель, тем меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, которые напрямую связаны с возрастным слабоумием.