Эндокринолог раскрыла формулу здоровья мозга

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эндокринолог раскрыла формулу здоровья мозга

Для сохранения здоровья мозга важно скорректировать образ жизни в целом, заявила эндокринолог З. Павлова.

В первую очередь следует ложиться спать примерно в одно и то же время и уделять сну не менее 7–9 часов. По словам медика, качественный сон помогает снизить уровень кортизола в утренние часы, что благоприятно сказывается на памяти.

Не менее важен и рацион. Согласно исследованиям, питание, обогащённое антиоксидантами, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы. В меню стоит добавить томаты, тыкву, арбузы, мандарины и другие плоды оранжево-красных оттенков, отметила врач.

Кроме того, необходимы регулярные физические нагрузки и контроль соотношения индекса «талия–бёдра». Как показывают исследования, чем ниже этот показатель, тем меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, которые напрямую связаны с возрастным слабоумием.

#полезно знать
Видео