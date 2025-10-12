Некоторые продукты, употребленные на ужин, могут негативно повлиять на качество сна, особенно если они содержат кофеин, заявила эндокринолог О. Михалева.

По ее словам, кофеин присутствует не только в кофе и чае, но и в шоколаде. Чтобы избежать проблем с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером.

Также на ужин не рекомендуется есть фастфуд, жирное мясо, соусы и жареные блюда, так как они долго перевариваются, заставляя органы желудочно-кишечного тракта работать в усиленном режиме. Помимо этого, такая пища может вызвать дискомфорт в желудке, что препятствует полноценному отдыху.

По словам специалиста, избыток белковой пищи в вечернее время также негативно сказывается на сне. Белок стимулирует пищеварительные процессы и может вызвать ощущение тяжести, мешая расслабиться перед сном.

Михалева советует ужинать как минимум за два часа до сна. Поздний прием пищи нарушает естественные механизмы подготовки организма к отдыху, так как активное пищеварение и гормональные процессы, связанные с обменом веществ, продолжают работать в ночное время.