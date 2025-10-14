По словам специалиста, первая категория таких продуктов снижает давление благодаря содержащимся в них биофлавоноидам, которые расширяют сосуды и улучшают кровоснабжение. К ним относятся соки граната и апельсина, горький шоколад и какао.

Вторая категория включает продукты, богатые соединениями азота, расслабляющими стенки сосудов. Особенно выраженный эффект наблюдается у свёклы.

Кроме того, врач подчеркнула важность употребления рыбьего жира, содержащегося в сельди и скумбрии. При этом она предостерегла от выбора солёных видов рыбы, так как избыток соли, напротив, повышает давление.

Также эксперт рекомендовала включить в рацион продукты, богатые магнием и ликопином. Магний содержится в цельнозерновых продуктах, орехах, зелёных овощах и бобовых, а ликопин — в красных фруктах.