Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как есть мед, чтобы он приносил максимальную пользу 0 524

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как есть мед, чтобы он приносил максимальную пользу
ФОТО: Unsplash

Важно учесть, что мед теряет пользу при нагревании выше 40 °C. Добавлять его в горячий чай бессмысленно, хотя многие лечат таким напитком простуду.

Также не следует злоупотреблять медом и включать его в рацион при некоторых хронических заболеваниях.

Людям с диабетом, ожирением и нарушениями обмена веществ стоит употреблять мед только после консультации врача, поскольку даже небольшие дозы могут спровоцировать повышение сахара в крови.

Если все же решили отказаться от сахара в пользу меда, то:

ешьте не более 1–2 ч. л. в день;
добавляйте мед в теплые напитки или каши, но не в кипяток;
выбирайте натуральный, непастеризованный мед от надежных производителей.
Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен
Изображение к статье: Биолог рассказала, в каких случаях борщ может быть опасен
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Ученые объяснили, когда овощи и фрукты приносят пользу
Изображение к статье: Ученые объяснили, когда овощи и фрукты приносят пользу
Изображение к статье: Говядина становится жесткой? Как этого избежать
Говядина становится жесткой? Как этого избежать 182
Изображение к статье: Тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком: главное лакомство осени
Тыквенный суп с креветками и кокосовым молоком: главное лакомство осени 155
Изображение к статье: Простые продукты, которые поддерживают здоровье глаз
Простые продукты, которые поддерживают здоровье глаз 356
Изображение к статье: Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть
Диетолог назвала 3 худших супа, о которых лучше забыть 1 26160

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 56
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 25
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 76
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 33
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 3
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 56
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео