Важно учесть, что мед теряет пользу при нагревании выше 40 °C. Добавлять его в горячий чай бессмысленно, хотя многие лечат таким напитком простуду.
Также не следует злоупотреблять медом и включать его в рацион при некоторых хронических заболеваниях.
Людям с диабетом, ожирением и нарушениями обмена веществ стоит употреблять мед только после консультации врача, поскольку даже небольшие дозы могут спровоцировать повышение сахара в крови.
Если все же решили отказаться от сахара в пользу меда, то:
ешьте не более 1–2 ч. л. в день;
добавляйте мед в теплые напитки или каши, но не в кипяток;
выбирайте натуральный, непастеризованный мед от надежных производителей.
