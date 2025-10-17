Важно учесть, что мед теряет пользу при нагревании выше 40 °C. Добавлять его в горячий чай бессмысленно, хотя многие лечат таким напитком простуду.

Также не следует злоупотреблять медом и включать его в рацион при некоторых хронических заболеваниях.

Людям с диабетом, ожирением и нарушениями обмена веществ стоит употреблять мед только после консультации врача, поскольку даже небольшие дозы могут спровоцировать повышение сахара в крови.

Если все же решили отказаться от сахара в пользу меда, то: