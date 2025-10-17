Baltijas balss logotype
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо

Если вы любите острые и необычные закуски, попробуйте жареную цветную капусту в соусе по-корейски.

Чтобы ее приготовить, начните с соуса. Вы можете регулировать его остроту по вкусу, для этого достаточно положить чуть меньше шрирачи или заменить его, скажем, на сладкий чили. На втором этапе цветную капусту готовят во фритюре, используйте для этого глубокую сковороду и свежее растительное масло. Жареная цветная капуста в соусе по-корейски получается пряной, плотной и ароматной. Это отличное блюдо для ужина, особенно в прохладную погоду.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Капуста цветная 600 г Яйцо куриное 2 шт. Мука пшеничная 100 г Соус соевый 2 ст.л. Соус шрирача 2 ст.л. Мед 1 ст.л. Кунжут 1 ст.л. Перец кайенский молотый 2 г Масло растительное рафинированное по вкусу Соль по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Нарежьте цветную капусту на маленькие соцветия.

Шаг 2

В маленьком ковшике смешайте соевый соус, соус шрирача, мед и 1–2 ст. л. воды, доведите на слабом огне до кипения, проварите 1 мин.

Шаг 3

В одной миске взболтайте яйца, в другой смешайте муку с солью, перцем и кайенским перцем.

Шаг 4

В глубокой сковороде разогрейте на среднем огне достаточное количество растительного масла. Порциями обмакивайте цветную капусту в яйцах, панируйте в муке и аккуратно опускайте во фритюр.

Шаг 5

Обжаривайте, переворачивая, до золотисто-коричневого цвета, 6–8 мин. Переложите шумовкой на бумажные полотенца.

Шаг 6

Положите цветную капусту в салатник, добавьте соус, хорошо перемешайте и подавайте, посыпав кунжутом.

КСТАТИ

Жареную цветную капусту можно использовать в дополнение к гречневой лапше или в качестве гарнира к свинине, говядине или курице.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Если вы не хотите возиться с фритюром, цветную капусту можно запечь в духовке. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и выложите соцветия в один слой.

