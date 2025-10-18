Британские ученые нашли простое и безопасное средство для борьбы с хроническим воспалением.
Комбинация кефира, обогащенного живыми культурами, и пищевых волокон показала более выраженное противовоспалительное действие, чем отдельный прием омега-3 кислот или пребиотических добавок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Translational Medicine.
Что показало исследование
На протяжении шести недель участники эксперимента принимали одну из предложенных добавок:
омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты;
пребиотические волокна;
сочетание ферментированного кефира и клетчатки.
Выраженные улучшения наблюдались исключительно у группы, получавшей кефир с клетчаткой.
Почему кефир и клетчатка — враги воспаления
Ученые объясняют результаты примером синергии.
Интересно, что при раздельном приеме кефир и волокна не показали выраженного результата.
Почему хроническое воспаление опасно
Медики называют воспаление «скрытым фоном» множества болезней — от диабета и гипертонии до артрита и деменции. Когда воспаление становится хроническим, иммунная система работает без перерыва, повреждая собственные ткани.
Происходит это по разным причинам:
из-за неправильного питания;
из-за стресса;
из-за недостатка сна;
из-за малоподвижного образа жизни.
По мнению специалистов, синбиотический подход — объединение пробиотиков (живых бактерий) и пребиотиков (питательных волокон для тех же бактерий) — имеет все шансы стать новым средством профилактики воспалительных сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.
