Ключевым фактором здорового образа жизни является правильное питание. Осенью и зимой, когда остро ощущается дефицит солнечного света и витаминов, особенно важно добавлять в рацион компоненты, способные поддержать организм в трудное время.

По словам американского гастроэнтеролога Саурабха Сетхи из клиники «Киндред» в Сан-Франциско, в ежедневном рационе здорового питания должны обязательно присутствовать орехи. Они насытят организм энергией, укрепят иммунитет, помогут преодолеть сезонную усталость.

Орехи по праву считаются кладезем антиоксидантов, минералов, клетчатки и полезных жирных кислот. Благодаря этим веществам нивелируются воспалительные процессы в организме, нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина в крови и риск развития деменции.

Врач ссылается на результаты исследований, которые подтверждают связь гипертонии и высокого уровня плохого холестерина (ЛПНП) в крови с высокой вероятностью таких патологий, как сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера (с отложением белков в мозге).

В этом плане орехи становятся настоящим природным суперфудом, способным значительно снизить риски подобных недугов. В одном из исследований Британского биобанка было доказано, что 30 граммов несоленых орехов, включенных в ежедневный рацион, снижает риск развития деменции на 17%. Эксперт советует отдавать предпочтение грецким орехам, поскольку в них больше всего омега-3 альфа-линоленовой жирной кислоты (АЛК).

При этом медик напоминает об умеренности в употреблении орехов, особенно миндаля и бразильских орехов, в которых слишком много оксалатов – солей щавелевой кислоты. Эти вещества могут спровоцировать образование камней в почках. Также следует гипертоникам ограничить потребление соленых орехов из-за избытка в них натрия. Об этом доктор Сетхи рассказал в статье, опубликованной в научном издании.