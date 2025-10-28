Регулярное употребление кефира или несладкого йогурта способствует укреплению иммунной системы в сезон острых респираторно-вирусных инфекций, сообщил доктор А. Тяжельников в беседе с агентством «Москва».

Даже самый крепкий иммунитет не способен полностью защитить от гриппа и его осложнений, которые встречаются значительно чаще, чем при обычных ОРВИ.

Для поддержания способности организма сопротивляться инфекциям врач рекомендует включать кисломолочные продукты в рацион ежедневно или, как минимум, три-четыре раза в неделю. Несколько недель регулярного употребления таких продуктов заметно повышают устойчивость иммунной системы.

По словам специалиста, одной порции в день — например, стакана кефира или баночки йогурта — вполне достаточно. Особенно полезны несладкие продукты, содержащие пробиотики, подчеркнул эксперт.