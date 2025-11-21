Baltijas balss logotype
Могут ли яйца, приготовленные в микроволновке, взорваться после готовки?

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли яйца, приготовленные в микроволновке, взорваться после готовки?

Существует мнение, что яйца не следует готовить в микроволновой печи...

 

Основной риск заключается в том, что яйцо может взорваться не только в процессе приготовления, но и после того, как вы его достанете из печи. В социальных сетях появилась история жителя Шотландии Гэри Макдугалла, который получил серьезные травмы, готовя завтрак.

По словам 40-летнего мужчины, он часто варил яйца в микроволновке, но однажды все пошло не по плану. Шотландец вынул яйца из печи и поставил их на стол. Как только он прикоснулся к одному из них, оно взорвалось — горячая масса и скорлупа попали ему в глаза, на нос и щеки.

В результате он получил ожог и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Отек глаза проходил долго, на лице остались коричневые следы.

#взрыв #безопасность #травмы #кулинария #яйца #микроволновка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
