Основной риск заключается в том, что яйцо может взорваться не только в процессе приготовления, но и после того, как вы его достанете из печи. В социальных сетях появилась история жителя Шотландии Гэри Макдугалла, который получил серьезные травмы, готовя завтрак.

По словам 40-летнего мужчины, он часто варил яйца в микроволновке, но однажды все пошло не по плану. Шотландец вынул яйца из печи и поставил их на стол. Как только он прикоснулся к одному из них, оно взорвалось — горячая масса и скорлупа попали ему в глаза, на нос и щеки.

В результате он получил ожог и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Отек глаза проходил долго, на лице остались коричневые следы.