КАРП С ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ

Крупный карп (весом не менее 1 кг)

2 луковицы (примерно 200 г)

2 моркови (около 150 г)

1 болгарский перец (примерно 150 г)

1 лимон (около 100 г)

200-300 г оливок

Пучок петрушки

Соль, перец, растительное масло.

Инструкция по приготовлению:

Карпа следует очистить от чешуи, удалить жабры и натереть солью с перцем. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, а болгарский перец нарезать кубиками. Все овощи поочередно слегка обжарить на сковороде, затем объединить, добавить разрезанные пополам оливки, петрушку и посолить по вкусу.

Полученной начинкой заполнить брюшко карпа. Если останутся лишние овощи, их можно выложить на противень под рыбу в качестве «подушки». В тушке карпа сделать поперечные надрезы и вставить в них полукольца лимона.

Запекать карпа в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Подавайте с лимоном, чесночным соусом, овощным салатом и картофелем.