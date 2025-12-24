Это блюдо является классическим на рождественском столе.
КАРП С ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ
Крупный карп (весом не менее 1 кг)
2 луковицы (примерно 200 г)
2 моркови (около 150 г)
1 болгарский перец (примерно 150 г)
1 лимон (около 100 г)
200-300 г оливок
Пучок петрушки
Соль, перец, растительное масло.
Инструкция по приготовлению:
Карпа следует очистить от чешуи, удалить жабры и натереть солью с перцем. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, а болгарский перец нарезать кубиками. Все овощи поочередно слегка обжарить на сковороде, затем объединить, добавить разрезанные пополам оливки, петрушку и посолить по вкусу.
Полученной начинкой заполнить брюшко карпа. Если останутся лишние овощи, их можно выложить на противень под рыбу в качестве «подушки». В тушке карпа сделать поперечные надрезы и вставить в них полукольца лимона.
Запекать карпа в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Подавайте с лимоном, чесночным соусом, овощным салатом и картофелем.
