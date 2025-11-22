Традиционный бабушкин метод заключается в том, чтобы сначала снять листья, а затем погрузить их в кипяток. Однако это довольно утомительно. Листья капусты часто ломаются и рвутся, а работа с горячей водой может быть хлопотной. К счастью, современная кухонная техника предлагает более удобные решения!

Почему использование микроволновки предпочтительнее, чем кипяток

Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи позволяет деликатно нагреть кочан, благодаря чему листья легко отделяются. Вам не придется иметь дело с кипятком и мучениями, связанными с предварительным снятием хрупких листьев или варкой кочана. По времени это занимает почти вдвое меньше. Листья капусты в микроволновке становятся мягкими и остаются целыми.

Какой капусты лучше всего использовать для приготовления в микроволновке

Конечно, в микроволновую печь не поместится крупный кочан. Поэтому стоит выбирать небольшие экземпляры, которые легко уместятся. Но и голубцы можно сделать маленькими и аккуратными, всего на два укуса.

Если одного кочана недостаточно, можно поочередно готовить в микроволновке два или больше, в любом случае это будет гораздо быстрее, чем отваривать капусту в кипятке и затем снимать листья.

Как подготовить капусту для микроволновки



Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи требует минимальной подготовки.

Голубцы можно готовить из любой капусты. Молодая капуста имеет более тонкие и мягкие листья. Осенний урожай, на мой взгляд, самый вкусный, особенно если выбрать сорт с тонкими листьями. Главное, чтобы капуста была свежей, с плотными и блестящими кочанами. Из вялой и подсохшей капусты вкусные голубцы не получатся. Можно использовать не только белокочанную, но и пекинскую или савойскую капусту. Молодые сорта белокочанной, пекинской и савойской капусты требуют меньше времени для размягчения листьев, чем более зрелые.

Необходимо снять верхние листья, которые обычно вялые и грязные, и промыть капусту под проточной водой. Убедитесь, что нет испорченных или гнилых листьев, а также насекомых среди капустных листьев. Обязательно промойте капусту под проточной водой. Ножом аккуратно надрежьте кочерыжку со всех сторон и удалите ее.

Как и сколько готовить капусту для голубцов в микроволновке

Поместите подготовленный кочан капусты в подходящую для СВЧ посуду (тарелку или миску) — керамическую, стеклянную или бумажную.

Для лучшего «пропаривания» капусты можно использовать пакет для запекания. Не забудьте сделать несколько проколов! Заворачивать в пленку нельзя, так как она соприкасается с продуктом и при нагревании выделяет токсичные вещества.

Поместите емкость с капустой в микроволновую печь. При средней мощности 1000 Вт плотный кочан весом около 1,5 кг будет готов к снятию листьев через 12–15 минут. При этом: чем меньше мощность, тем больше времени потребуется.

После завершения работы микроволновки оставьте капусту еще на 5 минут внутри, а затем доставайте. Учтите, что капуста горячая! Поэтому обязательно используйте прихватки.

Как правильно отделить листья с капусты, приготовленной в микроволновке

Начинайте аккуратно снимать листья. Они будут мягкими и податливыми. Грубый стебель аккуратно срезайте ножом.

Размягчение листьев для голубцов в микроволновой печи — это самый быстрый и эффективный метод из всех, которые я пробовала.

Если капуста не прогрелась полностью и остались хрустящие листья, просто поставьте кочан в микроволновку еще раз.

Как приготовить листья капусты в микроволновке отдельно?

Если вам нецелесообразно готовить весь кочан капусты в СВЧ, можно приготовить только листья — столько, сколько вам нужно. Снимите необходимое количество листьев и положите их в микроволновку. Они приготовятся быстрее, чем целый кочан. На десяток разобранных листьев потребуется 4–5 минут на максимальной мощности.

Как приготовить пекинскую капусту для голубцов в микроволновке

Если вы планируете готовить голубцы из пекинской капусты, что тоже очень вкусно, можно, конечно, опустить листья в кипяток. Но зачем тогда использовать микроволновку? Кухонную технику стоит применять максимально эффективно, в том числе и для приготовления листьев для голубцов!

Для приготовления листьев пекинской капусты отделите необходимое количество листьев и срежьте толстую часть стебля.

Поместите листья в пакет для запекания, сделайте несколько проколов. На средней мощности готовьте в микроволновке листья пекинской капусты 5 минут.