В каждом доме можно найти баночку мёда: его добавляют в чай и кофе, используют для ухода за кожей и в кулинарии. Однако только качественный продукт, свободный от сиропов и примесей, принесёт пользу для здоровья. Мы расскажем, как выбрать натуральный мёд, и ответим на часто задаваемые вопросы о данном сладком продукте.

Как правильно выбрать настоящий мёд

При покупке мёда важно обратить внимание на его аромат. Некоторые сорта, такие как каштановый, обладают ярким запахом, в то время как другие имеют более нежный и едва уловимый аромат. В некоторых случаях можно уловить травяные ноты с легким оттенком пряной карамели. У подделки может быть кислый запах или же отсутствие аромата вовсе.

Натуральный мёд, при условии правильного хранения, не расслаивается, однако в нём могут присутствовать естественные примеси — мелкие частицы воска, пыльцы или прополиса. Если мёд был перенесён в тёплое место после кристаллизации, фруктоза может образовать сверху жидкий слой, а глюкоза опустится на дно. Такой мёд можно употреблять, если у него нет кислого запаха.

Существует несколько способов проверки качества мёда:

натуральный мёд стекает с ложки волнами, а разбавленный — ровно;

если мёд становится синим при добавлении йода, это означает, что в него добавлен крахмал.

Может ли натуральный мёд засахариваться

Да, это естественный процесс. Мёд примерно на одну треть состоит из глюкозы, которая со временем кристаллизуется. Время, необходимое для засахаривания, зависит от сорта мёда. Например, подсолнечный мёд начнёт кристаллизоваться уже через две недели после сбора, тогда как липовый — только через 90 дней. Если вы хотите, чтобы мёд дольше оставался жидким, храните его в определённых условиях. Кристаллы практически не образуются при температуре ниже 4 °С или выше 27 °С. Наиболее благоприятный диапазон для засахаривания мёда — 13–15 °С. Кристаллизованный мёд полностью сохраняет свои полезные свойства.

Можно ли нагревать мёд

Да, мёд можно нагревать, но желательно не превышать 38-40 °С, иначе он потеряет значительную часть своих полезных свойств. Лучше всего не превышать температуру, которая поддерживается в улье, — 36 °С. Если вы хотите растопить засахаренный мёд, можно использовать специальный прибор — декристаллизатор, который нагреет мёд до нужной температуры. Также можно воспользоваться водяной баней.