Гречневая каша знакома нам с детства, но если готовить её по одному и тому же рецепту, она быстро надоест. Мы расскажем, как разнообразить гречку, чтобы каждый раз получать новое и вкусное блюдо. Вот наш рейтинг лучших добавок к гречке.

Консервированный лосось

Вы удивлены? Попробуйте, и вы убедитесь, что это действительно вкусное сочетание, особенно если добавить оливковое масло и оливки. При желании можно заменить часть оливок мелко нарезанным соленым огурцом.

Куриные потроха

Каша с тушёнкой — это классика, которая не требует дополнительных объяснений: мясо и каша прекрасно сочетаются. Гречка с куриными потрохами — одна из вариаций этого сочетания. Сердечки, желудки, печёнка — выбирайте по своему вкусу. Учтите, что время приготовления этих продуктов различно: печёнка готовится значительно быстрее. Обжарьте её с луком по минуте с каждой стороны и добавьте в кашу за пару минут до готовности.

Растительное молоко

Если вам нравится гречневая каша, приготовленная на коровьем молоке, сладковатая и поданная со сливочным маслом, попробуйте разнообразить это традиционное блюдо, заменив молоко на растительное. Миндальное, кокосовое, соевое... У каждого свои предпочтения, и каши у вас, соответственно, будут получаться разными. Есть еще один плюс — правильное питание сейчас в моде.

Чернослив и другие сухофрукты

Это каша с умеренной сладостью. Благодаря добавлению сухофруктов и пряностей, у неё получается насыщенный фруктовый вкус. Обязательно используйте корицу, кардамон и ваниль. По желанию при подаче добавьте тонко нарезанный имбирь и свежие ягоды, например, голубику.

Бананы и консервированные фрукты

Ещё один вариант фруктовой гречневой каши. Если хотите, чтобы блюдо стало более сытным, слегка обжарьте бананы на сливочном масле. Консервированные фрукты можно менять по своему усмотрению: это могут быть груши, персики, ананасы, абрикосы и даже личи.