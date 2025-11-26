Растительное молоко стало популярным не только среди веганов, но и среди людей с различными пищевыми предпочтениями. Однако в магазинных вариантах часто присутствуют нежелательные добавки, такие как сахар и подсолнечное масло. Возможно ли приготовить растительное молоко в домашних условиях? Давайте разберемся, как это сделать, и какие блюда лучше всего с ним сочетать.

Приготовление растительного молока из орехов или злаков в домашних условиях

В домашних условиях растительное молоко можно готовить из орехов или злаков, таких как овес. Соевое молоко также возможно, но соевые бобы труднее найти, и процесс его приготовления занимает больше времени. Для молока из орехов не потребуется плита и кастрюли — достаточно блендера.

Наиболее вкусное молоко получается из кешью, фундука, миндаля и бразильского ореха. Чтобы добиться наилучшего вкуса, замочите орехи на ночь в холодильнике. Утром слейте воду (она больше не понадобится), поместите орехи в блендер и добавьте чистую питьевую воду. На один стакан орехов требуется четыре стакана воды. Если вы хотите более насыщенное молоко, увеличьте количество орехов, если предпочитаете более легкое — добавьте больше воды. Взбейте орехи с водой в блендере — через минуту получится однородная белая масса.

Если вы готовите молоко из кокоса, сначала расколите его молотком, нарежьте на кусочки и сразу поместите в блендер с водой. Замачивать мякоть кокоса не нужно.

Затем молоко необходимо процедить через сито, марлю или специальный мешочек для орехового молока (такой легко приобрести на любом маркетплейсе). Если вы хотите сделать молоко более сладким, добавьте мед, финики или сироп топинамбура во время взбивания. Также вкусно получается с добавлением корицы и ванильного экстракта.

Применение растительного молока в кулинарии

Растительное молоко широко используется в блюдах азиатской кухни: с кокосовым молоком готовят суп том ям, карри и некоторые десерты. Благодаря своей способности не сворачиваться, оно идеально подходит для выпечки и блинов: растительное молоко легко переносит добавление кипятка или лимонной кислоты в тесто, а также резкие изменения температуры.

У растительного молока есть свой специфический привкус, который особенно заметен в миндальном, кокосовом и грецком. Поэтому важно учитывать его сочетаемость с другими ингредиентами в блюде.

Что можно приготовить на растительном молоке?

На растительном молоке отлично получается овсяная каша. Чтобы она не была слишком клейкой и молоко не изменило вкус, сначала отварите зерна на воде в течение двух-пяти минут, а затем добавьте растительное молоко и готовьте до полной готовности.

Такое молоко часто добавляют в супы: особенно удачно оно звучит в тыквенном крем-супе, том яме или чаудере. Молоко кешью прекрасно подходит для десертов благодаря своей высокой жирности. Миндальное молоко часто добавляют в кофе и используют для жарки блинов.

На основе растительного молока можно готовить соусы для мяса и салатов. Просто добавьте в блендер оливковое масло, любимые специи и свежую зелень. Для загустения можно использовать тапиоку — это безвредный веганский продукт, который поможет придать блюду нужную текстуру. Соусы лучше всего получаются на основе жирного молока, например, кешью или кедрового.

Польза растительного молока

Растительное молоко особенно актуально для тех, кто соблюдает пост, переходит на веганство, страдает от лактозной недостаточности, имеет аллергию на молоко или беспокоится о том, что обычное молоко ухудшает состояние кожи. Существуют исследования, указывающие на связь между употреблением молока и появлением акне или ухудшением состояния кожи. Коровье молоко, особенно жирное, противопоказано тем, у кого нарушен липидный обмен.

Хотя растительное молоко не может полностью заменить обычное (из-за различий в составе), оно полезно благодаря высокому содержанию витаминов E, B и способности снижать уровень холестерина благодаря отсутствию насыщенных жиров. Миндальное молоко богато фолиевой кислотой, необходимой для беременных, а также кальцием. Овсяное молоко улучшает работу центральной нервной системы, помогает справляться с отеками и снижать уровень «плохого» холестерина. Кокосовое молоко восполняет дефицит железа, магния, меди и марганца.

Важно не злоупотреблять подсластителями в таком молоке. Его особенность заключается в том, что оно может казаться менее вкусным из-за низкой насыщенности. Однако добавление большого количества сахара может сделать его не лучше газировки с точки зрения влияния на уровень инсулина в крови.

Что делать с ореховым жмыхом?

Ореховый жмых, оставшийся после приготовления молока, не обязательно выбрасывать. Из него можно сделать полезные растительные конфеты. Для этого смешайте жмых с какао-порошком, медом, финиками и ванильным экстрактом (желательно в блендере) и сформируйте из получившейся массы круглые конфеты. Они, как и молоко, могут храниться в холодильнике до трех дней.

Кроме того, жмых можно использовать для приготовления веганского «творожного» сыра, добавлять вместо муки для аромата в панкейки или хлеб, а также использовать как источник белка и жиров в кашах. Из него можно сделать хумус, смешав в блендере с тахини, маслом, чесноком и специями (кумин, зира, кайенский перец).