Домашние куры происходят от красного джунглевого петуха и были приручены около 2000 лет до н. э., вероятно, сначала для петушиных боёв. Эти птицы легко содержатся: они не совершают дальних перелётов, сравнительно неприхотливы и хорошо подходят для массового разведения.

Другие птицы, такие как чайки или лебеди, значительно сложнее в содержании: они летают на большие расстояния, имеют специфические требования к среде и питанию. Лебедей употребляли в пищу в прошлом, однако их мясо имело выраженный рыбный привкус и требовало сложной подготовки. Кроме того, разведение таких птиц требовало больше усилий, что делало их непригодными для масштабного производства. Куры же к тому же дают яйца, что дополнительно повышает их ценность.

Так сочетание удобства выращивания, вкусовых свойств и исторических факторов сделало кур основным источником мяса среди домашних птиц.