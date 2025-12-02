В Рождественский пост разрешено употребление рыбы, что позволяет легко готовить привычные сытные салаты, такие как оливье и селедка под шубой. Однако яйца придется исключить, так как их нельзя есть до окончания поста. Также потребуется приобрести или самостоятельно приготовить постный майонез, не содержащий яиц. В качестве замены яиц можно использовать тофу, орехи или даже кукурузу. В результате получаются очень вкусные и интересные салаты, которые значительно напоминают свои традиционные аналоги.
Оливье с фасолью
В пост периодически банка фасоли в собственном соку или в томатном соусе становится незаменимым помощником. С ее помощью можно приготовить сытный суп, подогреть в качестве основного блюда или добавить в оливье вместо колбасы.
Постный оливье готовится без мяса и яиц. Заправить его можно постным майонезом или взбить растительное масло с ложкой лимонного сока — это тоже неплохо.
1 банка белой консервированной фасоли
2 свежих огурца
2 небольших соленых огурца
1 маленькая белая луковица
2 картофелины
2 моркови
несколько веточек укропа и петрушки
соль и черный перец
постный майонез
Шаг 1. Отварите картофель и морковь в кожуре до готовности. Очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 2. Откройте банку фасоли, слейте сок. Смешайте фасоль с нарезанными овощами.
Шаг 3. Огурцы нарежьте кубиками, как соленые, так и свежие, слейте сок, если овощи его дали. Добавьте в салат.
Шаг 4. Измельчите лук, можно заправить его ложкой лимонного сока для смягчения вкуса.
Шаг 5. Мелко нарежьте зелень.
Шаг 6. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте постным майонезом.
Оливье с шампиньонами
1 банка резаных шампиньонов
3 картофелины
2 моркови
1 банка зеленого горошка
1 красная луковица
1 ст. л. растительного масла
соль, перец, постный майонез
укроп и петрушка
Шаг 1. Картофель и морковь отварите в мундире до готовности.
Шаг 2. Очистите овощи и нарежьте кубиками.
Шаг 3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
Шаг 4. Добавьте резаные шампиньоны, с которых слит рассол, и слегка обжарьте. Все добавьте к овощам.
Шаг 5. Нарежьте зелень, посолите, поперчите и добавьте зеленый горошек.
Шаг 6. Все перемешайте и заправьте майонезом.
«Мимоза»
В Рождественский пост можно есть рыбу, поэтому приготовить «Мимозу» не составит труда. Однако яйца придется исключить. Если вы хотите убрать и рыбу, можно использовать морскую капусту. В качестве заправки используем постный майонез.
«Мимоза» с морской капустой
3 шт. картофеля
3 небольших моркови
1 банка кукурузы
2 красных яблока
1 баночка морской капусты
100 г твердого сыра тофу
1 луковица
постный майонез
соль
Шаг 1. Картофель и морковь запеките в кожуре, затем охладите и очистите.
Шаг 2. Картофель натрите на крупной терке и выложите на дно формы для салата.
Шаг 3. Смажьте тонким слоем майонеза и слегка посолите.
Шаг 4. Из капусты слейте масло или рассол, можно промыть капусту кипяченой водой и дать стечь. Выложите поверх картофеля и смажьте майонезом.
Шаг 5. Морковь натрите на крупной терке, выложите на капусту и смажьте майонезом. Слегка посолите.
Шаг 6. Мелко нарежьте лук.
Шаг 7. Натертый тофу смешайте с луком, выложите на морковь и смажьте майонезом.
Шаг 8. На тофу выложите кукурузу, ее можно предварительно измельчить ножом или оставить целиком. Смажьте майонезом.
Шаг 9. Дайте салату пропитаться майонезом в холодильнике, через 2-3 часа подавайте.
Сельдь под шубой. Постная версия
В этом рецепте также придется исключить яйца и заменить привычный майонез на постный.
2 малосольных селедки
2 средних свеклы
3 моркови
3 картофелины
2 красных яблока
1 луковица
соль
постный майонез
Шаг 1. Отварите свеклу в кожуре. Отдельно от свеклы отварите картофель и морковь.
Шаг 2. Очистите овощи от кожуры.
Шаг 3. Картофель натрите на крупной терке и выложите на дно формы для салата. Смажьте майонезом.
Шаг 4. Нарежьте небольшими кусочками очищенную сельдь и выложите на картофель.
Шаг 5. Мелко нарежьте лук, посыпьте им селедку и смажьте майонезом.
Шаг 6. Натертая морковь смажьте майонезом.
Шаг 7. Мелко нарежьте яблоки и выложите на морковь.
Шаг 8. Натертая свекла выложите сверху на салат и смажьте майонезом.
Шаг 9. Поставьте салат в холодильник на ночь.
Постный «Цезарь»
150 г белого хлеба
150 г помидорок черри
150 г твердого сыра тофу
200 г салата айсберг
100 г постного майонеза
1 горсть орехов кешью
1-2 зуб. чеснока
1 ч.л. лимонного сока
соль
½ ч. л. горчицы
пара щепоток сушеного гранулированного чеснока
растительное масло
Шаг 1. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите на сковороде с добавлением сухого чеснока и растительного масла.
Шаг 2. Сыр нарежьте кубиками, помидоры разрежьте пополам, листья салата нарвите крупными кусками.
Шаг 3. Кешью нарежьте не очень мелко и обжарьте на сухой сковороде.
Шаг 4. Смешайте майонез, лимонный сок и горчицу. Пропустите через пресс дольки чеснока и добавьте к майонезу. Дайте настояться полчаса.
Шаг 5. Смешайте сыр, гренки, томаты и салат. Заправьте все соусом и посыпьте орехами. При необходимости посолите.
