В Рождественский пост разрешено употребление рыбы, что позволяет легко готовить привычные сытные салаты, такие как оливье и селедка под шубой. Однако яйца придется исключить, так как их нельзя есть до окончания поста. Также потребуется приобрести или самостоятельно приготовить постный майонез, не содержащий яиц. В качестве замены яиц можно использовать тофу, орехи или даже кукурузу. В результате получаются очень вкусные и интересные салаты, которые значительно напоминают свои традиционные аналоги.

Оливье с фасолью

В пост периодически банка фасоли в собственном соку или в томатном соусе становится незаменимым помощником. С ее помощью можно приготовить сытный суп, подогреть в качестве основного блюда или добавить в оливье вместо колбасы.

Постный оливье готовится без мяса и яиц. Заправить его можно постным майонезом или взбить растительное масло с ложкой лимонного сока — это тоже неплохо.

1 банка белой консервированной фасоли

2 свежих огурца

2 небольших соленых огурца

1 маленькая белая луковица

2 картофелины

2 моркови

несколько веточек укропа и петрушки

соль и черный перец

постный майонез

Шаг 1. Отварите картофель и морковь в кожуре до готовности. Очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Откройте банку фасоли, слейте сок. Смешайте фасоль с нарезанными овощами.

Шаг 3. Огурцы нарежьте кубиками, как соленые, так и свежие, слейте сок, если овощи его дали. Добавьте в салат.

Шаг 4. Измельчите лук, можно заправить его ложкой лимонного сока для смягчения вкуса.

Шаг 5. Мелко нарежьте зелень.

Шаг 6. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте постным майонезом.

Оливье с шампиньонами

1 банка резаных шампиньонов

3 картофелины

2 моркови

1 банка зеленого горошка

1 красная луковица

1 ст. л. растительного масла

соль, перец, постный майонез

укроп и петрушка

Шаг 1. Картофель и морковь отварите в мундире до готовности.

Шаг 2. Очистите овощи и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.

Шаг 4. Добавьте резаные шампиньоны, с которых слит рассол, и слегка обжарьте. Все добавьте к овощам.

Шаг 5. Нарежьте зелень, посолите, поперчите и добавьте зеленый горошек.

Шаг 6. Все перемешайте и заправьте майонезом.

«Мимоза»

В Рождественский пост можно есть рыбу, поэтому приготовить «Мимозу» не составит труда. Однако яйца придется исключить. Если вы хотите убрать и рыбу, можно использовать морскую капусту. В качестве заправки используем постный майонез.

«Мимоза» с морской капустой

3 шт. картофеля

3 небольших моркови

1 банка кукурузы

2 красных яблока

1 баночка морской капусты

100 г твердого сыра тофу

1 луковица

постный майонез

соль

Шаг 1. Картофель и морковь запеките в кожуре, затем охладите и очистите.

Шаг 2. Картофель натрите на крупной терке и выложите на дно формы для салата.

Шаг 3. Смажьте тонким слоем майонеза и слегка посолите.

Шаг 4. Из капусты слейте масло или рассол, можно промыть капусту кипяченой водой и дать стечь. Выложите поверх картофеля и смажьте майонезом.

Шаг 5. Морковь натрите на крупной терке, выложите на капусту и смажьте майонезом. Слегка посолите.

Шаг 6. Мелко нарежьте лук.

Шаг 7. Натертый тофу смешайте с луком, выложите на морковь и смажьте майонезом.

Шаг 8. На тофу выложите кукурузу, ее можно предварительно измельчить ножом или оставить целиком. Смажьте майонезом.

Шаг 9. Дайте салату пропитаться майонезом в холодильнике, через 2-3 часа подавайте.

Сельдь под шубой. Постная версия

В этом рецепте также придется исключить яйца и заменить привычный майонез на постный.

2 малосольных селедки

2 средних свеклы

3 моркови

3 картофелины

2 красных яблока

1 луковица

соль

постный майонез

Шаг 1. Отварите свеклу в кожуре. Отдельно от свеклы отварите картофель и морковь.

Шаг 2. Очистите овощи от кожуры.

Шаг 3. Картофель натрите на крупной терке и выложите на дно формы для салата. Смажьте майонезом.

Шаг 4. Нарежьте небольшими кусочками очищенную сельдь и выложите на картофель.

Шаг 5. Мелко нарежьте лук, посыпьте им селедку и смажьте майонезом.

Шаг 6. Натертая морковь смажьте майонезом.

Шаг 7. Мелко нарежьте яблоки и выложите на морковь.

Шаг 8. Натертая свекла выложите сверху на салат и смажьте майонезом.

Шаг 9. Поставьте салат в холодильник на ночь.

Постный «Цезарь»

150 г белого хлеба

150 г помидорок черри

150 г твердого сыра тофу

200 г салата айсберг

100 г постного майонеза

1 горсть орехов кешью

1-2 зуб. чеснока

1 ч.л. лимонного сока

соль

½ ч. л. горчицы

пара щепоток сушеного гранулированного чеснока

растительное масло

Шаг 1. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и подсушите на сковороде с добавлением сухого чеснока и растительного масла.

Шаг 2. Сыр нарежьте кубиками, помидоры разрежьте пополам, листья салата нарвите крупными кусками.

Шаг 3. Кешью нарежьте не очень мелко и обжарьте на сухой сковороде.

Шаг 4. Смешайте майонез, лимонный сок и горчицу. Пропустите через пресс дольки чеснока и добавьте к майонезу. Дайте настояться полчаса.

Шаг 5. Смешайте сыр, гренки, томаты и салат. Заправьте все соусом и посыпьте орехами. При необходимости посолите.