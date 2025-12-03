Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев утверждает, что в малине, винограде, гранате, помидорах, баклажанах и авокадо содержатся природные антиоксиданты, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, которые могут вызывать повреждение клеток», — пояснил специалист.

Кроме того, врач отметил, что каротиноиды и изофлавоны, содержащиеся в морской капусте и куркуме, обладают противовоспалительными свойствами.

«Одними из самых недооцененных и доступных продуктов являются все виды капусты. Этот овощ богат фитонутриентами, которые имеют противоопухолевые свойства. Полифенолы и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах и темном горьком шоколаде, также обладают противовоспалительными эффектами, способствуют улучшению кровообращения и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы», — добавил онколог.

По словам Астраханцева, в профилактике онкологических заболеваний важную роль играет не только правильное питание, но и здоровый образ жизни.

«Регулярные физические нагрузки, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя имеют значительное значение в профилактике рака. Даже употребление самых полезных и свежих продуктов не гарантирует 100% защиту от онкологических заболеваний», — подытожил врач.