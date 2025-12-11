Классические щи — это блюдо, которое не слишком сложно, но требует времени.

Для начала необходимо сварить качественный бульон — наваристый, прозрачный и на костях. Затем капусту следует потушить отдельно. После этого готовим поджарку из лука и моркови. Все ингредиенты собираем в одной кастрюле и продолжаем готовить. Однако стоит помнить, что самые вкусные щи становятся на следующий день после приготовления.

В традиционной русской кухне существовал интересный секрет: свежеприготовленные щи замораживали на зиму, а когда возникало желание поесть, отламывали кусок от замороженных щей и размораживали. Такие щи после разморозки получались особенно насыщенными и ароматными. Этот же метод использовался и для путешествий — щи брали с собой в замороженном виде.

Однако в наше время такой практики уже нет: щи просто остывают при комнатной температуре, а затем на ночь помещаются в холодильник.

Процесс приготовления не слишком сложен, но требует предварительного планирования. Быстро приготовить такой суп к обеду не получится.

Тем не менее, можно упростить процесс, сделав ленивые щи. Они также будут вкусными и сытными.

Основные принципы ленивых щей

Чтобы ускорить приготовление, можно обойтись без мяса. Используйте готовый бульон или курицу, которая варится быстрее, чем мясо на костях. Также можно просто сварить суп на воде, добавив для наваристости поджаренную на сливочном масле муку.

Все ингредиенты варим вместе, капусту не тушим отдельно.

Можно использовать не позднюю зимнюю капусту, а молодую. В зимний период в магазинах доступна импортная молодая капуста, которую можно отличить по яркому зеленому цвету листьев и рыхлости кочана.

Отказываемся от поджарки из лука и моркови, которая часто добавляется в щи и другие заправочные супы. Приготовление такой заправки — одно из самых трудоемких действий, хотя, безусловно, она придаёт супу отличный вкус. Для правильного приготовления лук нужно медленно томить, следя за тем, чтобы он не подгорел, а морковь также следует долго обжаривать на медленном огне. Лук должен стать золотисто-прозрачным, а морковь — мягкой. Если подгорит, суп будет испорчен, и придётся начинать заново.

Варим щи в мультиварке или духовке на низкой температуре. Суп готовится достаточно долго, но требует минимального участия хозяйки. Нужно лишь заложить все ингредиенты в кастрюлю.

Ленивые щи с мясом



500 г говядины с костями

3 картофелины

½ кочана зимней капусты белокочанной

2 лавровых листа

несколько горошин черного перца

соль

1-2 средних моркови

1 луковица



Шаг 1. Мясо промываем, заливаем холодной водой, ставим на средний огонь и доводим до кипения. Варим в кастрюле с толстым дном, желательно такой, которую можно потом поставить в духовку. Можно использовать гусятницу.

Шаг 2. Снимаем пену несколько раз.

Шаг 3. Пока мясо варится, очищаем картофель, морковь и снимаем с лука верхнюю шелуху.

Шаг 4. Нарезаем морковь кружками, картофель — брусочками.

Шаг 5. Капусту нарезаем соломкой шириной примерно 3-5 мм (чуть крупнее, чем обычно для щей).

Шаг 6. Добавляем картофель и капусту к мясу, кладем в бульон луковицу и морковь. Добавляем черный перец, лавровый лист и немного соли.

Шаг 7. Ставим в разогретую до 150 градусов духовку и оставляем на 2 часа. Также можно использовать мультиварку, установив режим «Томление» или «Медленное приготовление» на 1,5-2 часа.

Шаг 8. Когда суп готов, добавляем соль по вкусу и оставляем на 10 минут. После этого можно подавать к столу.