Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте? 0 612

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?

Энциклопедия TasteAtlas составила рейтинг 100 наименее популярных блюд в мире. На четвертой позиции антирейтинга оказался курземский скландраусис.

 

«Скландраусис — это круглый латвийский пирог, который готовят в этих местах с XVI века. Тесто из пресной ржаной муки раскатывают в диски и формируют так, чтобы края были загнуты вверх.

Начинка из картофеля и моркови укладывается слоями, а после сборки пирог можно смазать кремом и посыпать корицей или тмином. Рекомендуется употреблять его холодным, в сочетании с чаем или молоком», — говорится в описании блюда.

Интересно, что на 67-й позиции в антирейтинге находится русский холодец.

«Холодец — это традиционное русское блюдо, состоящее из мяса и желатина. Считается, что оно стало популярным в XIX веке, и в то время его в основном употребляли слуги.

Холодец подается как закуска, его рекомендуется сочетать с хреном, небольшой порцией острой русской горчицы и стаканом водки», — утверждает справочник.

Кроме того, в список наименее популярных блюд попал якутский салат «Индигирка», который занимает 31-е место. Это блюдо состоит из замороженной рыбы, нарезанной кубиками, лука, масла, соли и перца. Лидером рейтинга по версии TasteAtlas является исландский деликатес Хаукарль. Это частично разложившееся мясо акулы, которое ферментируется в течение трех месяцев.

Подробнее на: https://www.tasteatlas.com/worst-rated-dishes-in-the-world

