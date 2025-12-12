Baltijas balss logotype
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Мозг управляет функционированием всего организма, поэтому его здоровье крайне важно. Для этого необходимы умеренные физические нагрузки, умственные вызовы и сбалансированное питание. Диетологи рассказали, какие продукты могут негативно сказаться на нашем «командном центре».

 

Специалисты в области диетологии утверждают, что маргарин может негативно влиять на умственные способности. Исследования показали, что организм не в состоянии усвоить жиры, содержащиеся в этом продукте, из-за большого количества переработанных растительных масел. Эти жиры накапливаются в клетках мозга, что приводит к снижению когнитивных функций.

К продуктам, вредным для мозга, диетологи также отнесли фастфуд. Он богат жирами, солью и углеводами, избыток которых оказывает негативное влияние на умственные способности.

Алкогольные напитки также оказывают вредное воздействие на мозг — они вызывают спазмы сосудов и приводят к разрушению нейронов. Продукты с высоким содержанием консервантов, такие как чипсы и сухарики, негативно влияют на обмен веществ в головном мозге.

Поддержать здоровье мозга можно с помощью орехов. Они содержат магний и полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие улучшению памяти и повышению скорости восприятия информации. Витамин Е, который в большом количестве присутствует в орехах, может замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Яйца также являются полезным продуктом для мозга. Они богаты витамином В, который способствует улучшению памяти и концентрации. Холин, содержащийся в яичном желтке, используется для лечения атеросклероза.

Горький шоколад положительно влияет на работу кровеносных сосудов благодаря флавоноидам и антоцианам, содержащимся в какао-бобах. Для укрепления памяти диетологи рекомендуют употреблять льняное масло, богатое полезной Омега-3. Мозг также «обрадуется» натуральным продуктам с высоким содержанием глюкозы, таким как фрукты, ягоды и каши.

