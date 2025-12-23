Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Факторы, определяющие наши пищевые предпочтения и как узнать свой тип 0 249

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Факторы, определяющие наши пищевые предпочтения и как узнать свой тип

Вы можете различать тонкие нюансы во вкусах различных сортов кофе, в то время как ваш знакомый не сможет отличить 100% арабику от 100% робусты. Почему так происходит?

 

Восприятие вкуса помогает нам определять, что есть, и влияет на эффективность пищеварения. В некоторых случаях «неприятный» вкус может сигнализировать о потенциальной вредности продукта. Но что же формирует наше восприятие вкуса? Существует несколько ключевых факторов:

Генетика: У каждого человека свои гены, что приводит к разнообразию в пищевых предпочтениях. Генетические особенности влияют на индивидуальное восприятие пяти основных вкусов: горького, сладкого, умами, соленого и кислого.

Личный опыт: Ваше отношение к различным вкусам также зависит от знакомства с продуктами. Например, если в детстве вы пробовали мясной паштет, то во взрослом возрасте он не вызовет у вас шока.

Как люди воспринимают вкус

Существует три основных категории людей: не дегустаторы, дегустаторы и супердегустаторы. Их соотношение составляет примерно 25%, 50% и 25% соответственно. Также есть небольшая группа (менее 1%), называемая супер-супердегустаторами. Рассмотрим их особенности:

Не дегустаторы. Пьют черный кофе без добавок. Они предпочитают более острые блюда по сравнению с другими группами.
Дегустаторы. Около 50% людей относятся к этой категории. У них средний уровень чувствительности к вкусам.
Супердегустаторы. Они способны уловить сильную горечь грейпфрутового сока и кофе. Часто добавляют много сахара и молока и, как правило, избегают острых блюд.
Супер-супердегустаторы. Для них вкус пищи ощущается еще более ярко, чем для супердегустаторов.

Как определить свой тип

Выпейте немного виноградного сока и удерживайте его во рту, чтобы изменить цвет языка.
Возьмите небольшой лист бумаги и сделайте в нем три отверстия диаметром около 6 миллиметров.
Положите бумагу на язык.
Теперь подсчитайте количество сосочков, которые видите в отверстиях. Если их меньше 4, вы не дегустатор; от 4 до 8 — вы дегустатор; более 8 — вы супердегустатор или супер-супердегустатор.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Напиток, способный защитить от множества болезней: помогает при диабете и снижает давление
Изображение к статье: Удивительное открытие: кофе может способствовать долголетию! Но только молотый!
Изображение к статье: Четыре причины сократить потребление молочных продуктов
Изображение к статье: Белорусские исследователи освоили печать котлет с помощью 3D-принтера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео