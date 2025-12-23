Употребление 1-2 зубчиков чеснока в день может быть полезным для здоровья. Однако превышение этой нормы может привести не только к неприятному запаху изо рта, но и к изжоге, проблемам с желудком и другим побочным эффектам. Поэтому чеснок следует употреблять умеренно.

Негативные последствия от чеснока

Увеличенный риск кровотечения.

Одним из наиболее серьезных побочных эффектов чрезмерного потребления чеснока является повышенный риск кровотечения, особенно если вы принимаете антикоагулянты или планируете серьезную хирургическую операцию.

Чеснок обладает свойствами, предотвращающими образование тромбов. Хотя случаи кровотечений, вызванных чесноком, встречаются редко, в одном из отчетов описан случай, когда у человека возникло сильное кровотечение (за день до операции) после регулярного употребления 12 граммов чеснока — примерно 4 зубчиков. Если вы принимаете какие-либо медикаменты или собираетесь на операцию, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед увеличением количества чеснока в вашем рационе.

Неприятный запах изо рта.

Чеснок содержит множество серосодержащих соединений, которые часто связывают с различными преимуществами для здоровья. Однако эти соединения также могут вызывать неприятный запах изо рта. Особенно это касается сырого чеснока: после термической обработки (жарки или варки) содержание полезных серосодержащих соединений снижается, и дыхание становится менее неприятным.

Изжога.

Если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), стоит рассмотреть возможность снижения потребления чеснока. ГЭРБ — это распространенное заболевание, при котором желудочная кислота попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и тошноту. Чеснок может ослаблять тонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС), который отвечает за закрытие мышц на дне пищевода и предотвращение попадания кислоты.