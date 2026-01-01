На новогодних столах, помимо привычных блюд, можно встретить и менее распространенные продукты, такие как сыры с плесенью.

Многие люди с настороженностью относятся к сырам с плесенью, опасаясь возможных рисков. Однако, по словам микробиолога Хизер Халлен-Адамс из университета Небраски, если речь идет о сырах, специально приготовленных по определённым рецептам, то они совершенно безопасны для здоровья.

Среди множества видов плесени, существующих в природе, большинство из них являются вредными. Токсические вещества, которые они выделяют, могут проникать в организм не только через дыхательные пути, но и через кожу. Грибки плесени способны вызывать различные серьезные заболевания, включая астму, пневмонию, синусит и расстройства пищеварительной системы.

Тем не менее, существует и безвредная плесень, которая используется для производства определённых сортов сыра. Некоторые из них имеют голубую, а другие — белую плесень. К сырам с голубой плесенью относятся Рокфор, Дорблю, Стилтон и Горгонзола, а к сырам с белой плесенью — Бри и Камамбер.

При изготовлении голубых сыров применяется особая плесень, споры которой смешиваются с творогом. В процессе созревания сырной массы грибки размножаются, образуя характерные сине-зеленые прожилки.

Сыры с белой плесенью создаются естественным образом. В процессе их формирования используется специальный вид плесени, который покрывает внешний слой сыра специфическим налетом.

В статье, опубликованной в издании Live Science, микробиолог отметила, что безопасные сорта сыра с плесенью были разработаны в результате множества экспериментов. Лишь в XVIII-XIX веках началось производство таких сыров, как Камамбер, по тщательно разработанным рецептам, в которых используется пищевая плесень, не выделяющая токсичных веществ.