Чтобы избежать болезней, зачастую достаточно просто сократить количество пищи. Это более разумный подход, чем следование модным диетам и поиски суперпродуктов. Врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники и кандидат медицинских наук Александр Шишонин объясняет, на что следует обратить внимание в питании при гипертонии, сахарном диабете, заболеваниях суставов и для укрепления иммунной системы.

Меньше ешь — реже болеешь

В последние годы в общественном сознании укрепилась идея о том, что определенные супердиеты и суперпродукты могут положительно сказаться на здоровье и иммунитете. В результате возникло множество специалистов в области питания, диетологов и нутрициологов. Разрабатываются различные диеты, программы и системы. Люди стремятся найти пользу в новых продуктах. Однако главное правило при хронических заболеваниях, таких как гипертония, диабет второго типа и болезни суставов, заключается в умеренном питании. То есть, необходимо есть меньше. Этот факт подтвержден многочисленными исследованиями, проведенными в разных странах. Чем больше масса тела, тем труднее человеку двигаться, медленнее протекает обмен веществ, замедляется обновление и регенерация клеток, что в итоге приводит к более частым заболеваниям и сокращению продолжительности жизни. У людей, которые потребляют больше пищи, чем необходимо для поддержания жизнедеятельности, чаще развиваются метаболические заболевания, такие как сахарный диабет и ожирение. Многие до сих пор не осознают, что ожирение — это тоже заболевание, являющееся ключевым фактором для развития всех метаболических и даже онкологических заболеваний.

В здоровом обществе людям с избыточным весом должно быть стыдно за то, что они довели себя до такого состояния. Необходимо пропагандировать личную ответственность за собственное здоровье. Поскольку мы постепенно отходим от западных веяний и навязанных норм (например, бодипозитива, который предлагает принимать людей с ожирением такими, какие они есть), важно признать: ожирение — это заболевание, возникающее из-за недостатка физической активности и избыточного потребления пищи. Проблема стресса, который также часто «заедается», прекрасно решается с помощью физической активности.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что люди с избыточным весом, страдающие хроническими заболеваниями и ведущие малоподвижный образ жизни, значительно чаще и тяжелее переносили болезнь, сталкивались с осложнениями и умирали. Осознание этой взаимосвязи и принятие правильных решений — это важный шаг для каждого из нас.

Исправляем заблуждения

Существует множество неправильных представлений о питании. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Ешьте, когда чувствуете голод, а не по расписанию. Существует мнение, что прием пищи должен происходить по расписанию — в определенное время для завтрака, обеда или ужина, а не тогда, когда действительно возникает чувство голода.

Не зацикливайтесь на еде. Негативное влияние оказывают кулинарные программы, которые повсюду учат, как готовить вкуснее и больше. В настоящее время не только профессиональные повара, но и обычные люди выкладывают в интернет рецепты, блюда и десерты. Социальные сети переполнены этим контентом. Это стало настоящим помешательством.

Правильно утоляйте голод. Ешьте медленно и тщательно пережевывайте пищу. Это способствует более быстрому насыщению при меньшем количестве потребляемых продуктов.

Откажитесь от сладкого, простых углеводов и трансжиров. Рекомендуется ограничить или исключить фрукты, так как они содержат фруктозу, которая может быть вредна для печени. Витамины и клетчатку лучше получать из овощей.

Сокращайте калорийность рациона. Современный человек потребляет больше калорий, чем необходимо его организму.

Минимизируйте термическую обработку овощей. Это полностью соответствует принципам термодинамического питания.

Пейте по мере возникновения жажды. То есть, когда организм требует жидкости — нужно пить. Предпочтительнее использовать простую воду. Чаи и кофе не укрепляют иммунитет, как и еда. В качестве вспомогательного средства рекомендую настои боярышника, зверобоя и шиповника, богатые витамином С.

Ведите дневник питания. Это полезно как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто хочет контролировать свой рацион. Это помогает переосмыслить свое питание. Записывая в тетрадь, что вы съели за день и в каком количестве, уже через неделю можно осознать, что вы едите не то и не в том объеме. У меня было много случаев, когда пациент, который не помещается на стуле, утверждает, что почти ничего не ест. Предлагая вести дневник, уже через несколько дней пациент признается: «Спасибо, я понял, как я «мало» ем…».

Рекомендации по питанию для профилактики заболеваний

Гипертония. Строгое исключение сладкого и углеводов из рациона. Это крайне важно для гипертоников, так как для переваривания и усвоения углеводов требуется много воды, что может привести к отекам, что для гипертоника крайне нежелательно. Я рекомендую оптимальный баланс жиров и белков в рационе, что подразумевает мясную диету.

Сахарный диабет. Рекомендации аналогичны тем, что даны для гипертоников — избегать сладкого и углеводов. Чтобы избежать резких колебаний уровня глюкозы, следует начинать не с диеты, а с физической активности, чтобы утилизировать глюкозу. Для больных диабетом я советую увеличивать потребление жирной пищи. Полезны натуральные молочные продукты: сливочное масло, сметана, молоко и т.д.

Заболевания суставов. Главное правило: чем меньше нагрузка на суставы, тем лучше. Поэтому рекомендуется есть меньше и медленнее, контролируя вес. Для людей с проблемами суставов я советую увеличить потребление белковой пищи, так как коллаген — это белок, из которого состоят суставы и связки. Очень полезны морепродукты.

Для иммунной системы. Для укрепления иммунитета полезны разгрузочные дни. Один раз в две недели или месяц следует ничего не есть, только пить воду. Это лучший способ перезапустить иммунную систему.

Чтобы укрепить иммунитет, необходимо больше двигаться, проходя не менее 5 километров в день. Физическая активность, такая как ходьба, увеличивает функциональный резерв организма. Иммунитет зависит от того, насколько эффективно работает кровообращение и как быстро иммунные клетки доставляются в различные участки организма. Местный иммунитет можно стимулировать, периодически дыша над натертым хреном в сезон ОРВИ. Это поможет предотвратить проникновение инфекции. Общий иммунитет, повторюсь, укрепляется только движением!