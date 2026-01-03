Baltijas balss logotype
Салат из цветной капусты с апельсином и оливками: полезный и вкусный рецепт 0 167

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салат из цветной капусты с апельсином и оливками: полезный и вкусный рецепт

Салат из цветной капусты с апельсином и оливками — отличный выбор для постного стола. Запеченная с оливковым маслом, солью и перцем цветная капуста великолепна сама по себе: такой способ приготовления позволяет сохранить плотность овоща и концентрировать его вкус. Аналогично можно запечь и морковь, нарезанную толстыми кружочками.

 

При запекании к овощам можно добавить не только соль и перец, но и любимые травы или специи, такие как орегано или молотая зира. Сегменты апельсина придадут салату свежесть и подчеркнут вкус капусты. Не забывайте о соусе, который объединит все ингредиенты в одно целое.

Салат из цветной капусты с апельсином и оливками

ИНГРЕДИЕНТЫ

800 г цветной капусты
1 апельсин
140 г руколы
100 г оливок
5 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. светлого бальзамического уксуса
2 ч. л. меда
свежемолотый черный перец
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разогрейте духовку до 220 °C. Разберите цветную капусту на соцветия и поместите в жаропрочную форму. Посолите, поперчите, полейте 2 ст. л. оливкового масла и запекайте на среднем уровне духовки в течение 25 минут.

Шаг 2

Очистите апельсин, острым ножом вырежьте мякоть из долек. Держите апельсин над небольшой миской, чтобы собрать сок.

Шаг 3

В миску с собранным соком добавьте оставшееся оливковое масло, мед и бальзамический уксус, затем взбейте все ингредиенты.

Шаг 4

В большой салатник выложите руколу и запеченную цветную капусту, добавьте апельсин и оливки, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

