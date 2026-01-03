Существует мнение, что алкогольные напитки могут помочь в профилактике и лечении простудных заболеваний. Насколько это обосновано и какие риски могут возникнуть?

Алкоголь является эффективным антисептиком, который уже при концентрации 15-20% способен уничтожать патогенные микроорганизмы на поверхностях. Однако употребление спиртных напитков внутрь вызывает сомнения как метод профилактики и лечения простуды. Что же говорят научные исследования по этому поводу?

Два крупных исследования показали, что умеренное потребление алкоголя не может вылечить простуду, но может помочь в ее предотвращении. Одно из исследований, проведенное учеными из Университета Карнеги-Меллон в 1993 году, охватывало 391 взрослого человека. В результате анализа было установлено, что умеренное — это важный момент — употребление алкоголя повышает устойчивость к простудам. Однако это не относится к курильщикам.

В 2002 году испанские исследователи изучали 4300 здоровых взрослых, анализируя их привычки и предрасположенность к простудным заболеваниям. Результаты исследования, опубликованные в The American Journal of Epidemiology, не показали связи между заболеваемостью простудой и потреблением пива, крепких напитков, витамина С или цинка.

Употребление от 8 до 14 бокалов красного вина в неделю было связано с 60-процентным снижением риска развития простудных заболеваний. Ученые предположили, что это может быть связано с антиоксидантными свойствами вина. Тем не менее, стоит помнить, что оба исследования являются статистическими, и их результаты не позволяют однозначно утверждать о наличии причинно-следственной связи.

Корреляция между событиями не означает, что одно обязательно следует из другого, ведь на заболеваемость простудой влияют не только алкогольные напитки, но и множество других факторов. Поэтому рекомендуем использовать проверенные методы лечения, а не полагаться на алкоголь.