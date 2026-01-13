Baltijas balss logotype
Диетолог объяснила, какой фрукт стоит есть при предрасположенности к отекам 0 196

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какой фрукт стоит есть при предрасположенности к отекам

Каковы преимущества бананов?

 

«Бананы популярны благодаря своему сладкому вкусу и приятной текстуре, их часто выбирают для перекусов или в качестве ингредиента для смузи, — рассказала врач-диетолог Наталья Денисова. — Однако, если говорить о химическом составе, то бананы состоят в основном из воды и углеводов (20%), содержат всего 1,5% белка и 0,5% жира. Энергетическая ценность составляет около 100 ккал на 100 г, что соответствует одному среднему банану. Витаминов в них немного: присутствуют каротиноиды, витамины группы В и небольшое количество витамина С. Главное преимущество бананов — высокое содержание калия, который способствует выведению лишней жидкости из организма. Это делает их полезными для людей, склонных к отекам и повышенному артериальному давлению».

Картофель как альтернатива

Можно ли найти фрукт или овощ, который мог бы соперничать с бананом?

«Вы будете удивлены, но это наш привычный картофель, по химическому составу эти продукты весьма схожи, оба содержат много крахмала, — продолжает диетолог. — Да, есть некоторые отличия. Картофель содержит немного меньше углеводов, следовательно, имеет чуть меньшую энергетическую ценность. В картофеле почти столько же пищевых волокон (1,7 г и 1,4 г на 100 г продукта соответственно). Банан превосходит картофель по содержанию магния почти в два раза и по каротиноидам — в шесть раз. Однако он уступает картофелю по содержанию витамина С в два раза. К тому же в картофеле в 1,5 раза больше калия, если его варить „в мундире“».

Триптофан — в молочных продуктах

Конечно, такая замена довольно условна. Бананы часто выбирают спортсмены для перекуса — как перед тренировкой, чтобы обеспечить себя углеводами и повысить силу и выносливость, так и для восстановления запасов гликогена после физических нагрузок. В этом контексте было бы странно рекомендовать заменить банан картошкой. Или предложить ребенку картошку вместо банана.

«Тем не менее, с точки зрения диетологии, отсутствие бананов в рационе не является критичным для здоровья. Они не обладают какими-то уникальными витаминами или биологически активными веществами в высокой концентрации, — отмечает врач-диетолог. — Кстати, в бананах содержится много триптофана. Эта аминокислота является предшественником серотонина — гормона радости. Поэтому употребление бананов может способствовать улучшению настроения. Однако триптофан также содержится в молочных продуктах, особенно в сырах, а также в морепродуктах».

Оставить комментарий

