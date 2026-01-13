Гарниры на основе риса, гречки и макарон — это лишь часть разнообразия. Сегодня мы обратим внимание на перловку — питательную и простую в приготовлении крупу. Чтобы ваш ужин удался, достаточно правильно сварить перловку. Подробности далее.

Подготовка перловки

Перловка, представленная в магазинах, как правило, обладает высоким качеством. Перебирать ее не требуется, но все же рекомендуется осмотреть крупу перед варкой. Если вы заметили что-то подозрительное — лучше удалить это.

Обязательно промойте перловку. Существует два способа сделать это. Первый — промывание под проточной водой. Для этого используйте сито: пересыпьте нужное количество крупы и подставьте под струю холодной воды. Во время промывания перебирайте перловку рукой. Весь процесс займет не более 2–3 минут.

Второй способ — промывание в сотейнике или глубокой миске. Независимо от выбранной посуды, пересыпьте перловку, залейте холодной водой и аккуратно потрите между пальцами. Затем слейте воду и повторите процесс, пока вода не станет прозрачной.

Можно также замочить крупу, хотя это не обязательно. Если оставить перловку в воде на 2–3 часа перед варкой, она приготовится быстрее. Учтите, что любая крупа увеличивается в объеме при впитывании воды. После замачивания лучше слить лишнюю воду, добавить свежую в нужном количестве и только потом ставить кастрюлю на огонь.

Какое количество воды использовать

Для перловки требуется больше времени и воды, чтобы стать мягкой, чем, например, для гречки. Рекомендуем соотношение: одна порция крупы и три порции жидкости. Однако не обязательно готовить только на воде — многим это может показаться пресным. Вкуснее варить перловку в курином или овощном бульоне — это отличный совет для тех, кто делает запасы бульона и хранит его в морозильной камере. Для приправы достаточно щепотки соли, но по желанию можно добавить в готовую перловку сушеный лук или чеснок, зелень, тимьян, тмин или карри.

Время варки перловки

Обычно перловке требуется 35–40 минут, чтобы стать мягкой и рассыпчатой, готовой к подаче в качестве гарнира или для дальнейших кулинарных экспериментов.

Если вы не удовлетворены мягкостью крупы, можно довести ее до нужной консистенции, добавив немного горячей воды и проварив еще 5–10 минут. Обязательно пробуйте перловку во время приготовления, чтобы контролировать, хватает ли ей времени и воды.

Перловку можно готовить на плите, в мультиварке, духовке и даже в микроволновой печи.

Приготовление перловки в кастрюле

Промойте крупу в холодной воде, при желании замочите, затем переложите в кастрюлю и залейте холодной водой в соотношении 1:3.

Поставьте кастрюлю на плиту, включите сильный огонь и доведите до кипения. Как только перловка закипит, накройте крышкой, уменьшите огонь до среднего, добавьте соль и варите около 35–40 минут.

При необходимости подлейте воду в процессе. Попробуйте перловку незадолго до окончания варки, чтобы оценить степень ее готовности.

В готовую крупу добавьте специи и сливочное масло. Можно обжарить ее с овощами (перцем, помидорами) или подать отдельно как гарнир к горячему мясному блюду.

Приготовление перловки в мультиварке

Заранее промытую крупу выложите в чашу мультиварки, залейте водой и дайте ей постоять несколько часов. Затем слейте лишнюю воду, добавьте свежую, добавьте соль и специи по вкусу.

Установите чашу в мультиварку, выберите режим «Каша» и установите таймер на 60 минут.

Пока перловка варится, на сковороде можно обжарить лук, морковь и чеснок (на растительном масле или смеси со сливочным). Когда каша будет готова, вмешайте в нее овощи — гарнир получится более сытным и насыщенным по вкусу.

Приготовление перловки в микроволновке

Честно говоря, это не самый эффективный способ. Но если других вариантов нет, перловку можно приготовить в микроволновке. Для этого лучше залить ее горячей водой и заранее замочить, чтобы сократить время приготовления.

Готовьте перловку в подходящей для СВЧ-печи посуде — пластиковой или стеклянной. Лучше использовать объемную посуду, чтобы избежать вытекания воды, и без крышки.

Сначала готовьте перловку при максимальной мощности вашего устройства в течение 10 минут. Попробуйте кашу. Добавьте еще 5 минут при средней мощности и продолжайте готовить, пока крупа не станет мягкой и рассыпчатой. В готовую перловку можно добавить сливочное масло, соль и специи.