Торт Наполеон из печенья «ушки»: простой и вкусный праздничный рецепт 0 330

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Торт Наполеон из печенья «ушки»: простой и вкусный праздничный рецепт

Торт Наполеон из печенья «ушки» относится к категории так называемых «ленивых» десертов. Если вы решите попробовать этот рецепт, то сразу поймете, что основное время уходит на приготовление крема. Выпекать коржи не нужно, что, безусловно, радует! После того как заварной крем будет готов, останется лишь промазать им слои печенья. Узнайте, как приготовить торт «Наполеон», следуя представленному рецепту. Запасайтесь печеньем и готовьте с удовольствием!

 

Торт Наполеон из печенья ушки

ИНГРЕДИЕНТЫ

слоеное печенье «ушки» – 400 г
яичные желтки – 7 шт.
молоко – 900 мл
сахар – 200 г
ванильный экстракт – 1 ст. л.
мука – 100 г
сливочное масло – 200 г
ягоды и фрукты для украшения – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Начните с приготовления крема для торта Наполеон. В кастрюле с помощью миксера взбейте желтки и сахар, затем добавьте муку. Перемешивайте до получения однородной массы без комков. Влейте немного (около 100 мл) молока.

Шаг 2

Отдельно нагрейте оставшееся молоко на среднем огне, постоянно помешивая. Затем, медленно вливая в желтковую смесь и помешивая венчиком, доведите до кипения. Варите на среднем огне 2–3 минуты, пока крем не загустеет, не забывая мешать, чтобы он не пригорел.

Шаг 3

Добавьте ванильный экстракт и сливочное масло, тщательно перемешайте венчиком до получения однородной консистенции. Если крем все же содержит комочки, протрите его через мелкое сито.

Шаг 4

Дайте крему остыть, накрыв его пищевой пленкой (она должна касаться поверхности крема, чтобы не образовывалась корочка). Уберите в холодильник.

Шаг 5

Приступайте к сборке торта. На большую тарелку выложите первый слой печенья и смажьте его кремом. Затем снова выложите печенье и обильно намажьте кремом. Оставьте 5-10 штук печенья для обсыпки. Продолжайте чередовать слои, пока печенье не закончится. Завершите торт кремом и уберите его в холодильник на 2 часа.

Шаг 6

Измельчите оставшееся печенье в блендере и аккуратно обсыпьте крошкой торт «Наполеон» сверху и по бокам. Украсьте ягодами и фруктами по вкусу.

