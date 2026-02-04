Baltijas balss logotype
Экономичный рецепт: готовим удивительный паштет из кальмаров

Дата публикации: 04.02.2026
Изображение к статье: Экономичный рецепт: готовим удивительный паштет из кальмаров

Нежный, сытный и невероятно вкусный

 

Для приготовления намазки вам понадобятся: консервированные кальмары — 300 г, куриные яйца — 6 штук, плавленые сырки — 2 штуки, лук — 1 штука, соль — по вкусу.

Отварите яйца до полной готовности и очистите их. Хотя кальмары можно сварить самостоятельно, использование консервированного продукта значительно сэкономит ваше время. Удалите шелуху с лука.

Поместите кальмары, плавленые сырки, куриные яйца и лук в блендер. Измельчите все ингредиенты до однородной массы. Добавьте соль и снова перемешайте. Дайте намазке настояться в холодильнике.

Приятного аппетита!

