Какое количество орехов допустимо употреблять ежедневно? 0 120

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество орехов допустимо употреблять ежедневно?

Орехи представляют собой отличный вариант перекуса, богатый полезными веществами и не наносящий вреда фигуре. Однако все эти преимущества будут доступны только при соблюдении рекомендаций по их потреблению.

 

Врач-диетолог Наталья Денисова сообщила, что оптимальная суточная норма орехов составляет не более 60 граммов.

Тем не менее, специалист советует ограничиться даже меньшей порцией — от 30 до 50 граммов. При превышении 60 граммов в день важно помнить, что для каждого вида орехов существуют свои рекомендации. Например, грецкие орехи лучше употреблять по пять-шесть половинок в день, миндаль и фундук — не более 10-12 штук, а порция кедровых орехов не должна превышать столовую ложку с горкой. Благодаря отсутствию углеводов орехи являются отличным перекусом во время диеты, однако в этом случае суточную норму стоит снизить до пяти-десяти орехов.

Следует отметить, что орехи помогают снижать уровень «плохого» холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление орехов людьми в возрасте 60–70 лет снижает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не всем стоит включать орехи в свой рацион. Это в первую очередь касается людей с аллергией, а также тех, кто страдает подагрой или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Источник: dietology.pro

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
