Шесть видов продуктов помогут снизить риск инсульта, согласно исследованиям

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шесть видов продуктов помогут снизить риск инсульта, согласно исследованиям

Исследователи из Университета Макмастера и Института здравоохранения Гамильтона в Научно-исследовательском институте здоровья населения Канады провели исследование, которое показало, что употребление шести категорий продуктов может уменьшить вероятность инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Ученые пришли к выводу, что здоровая диета должна включать фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыбу и молочные продукты. Также рекомендуется умеренное потребление цельного зерна и необработанного мяса.

 

Следует отметить, что подобные исследования проводятся регулярно и на различных платформах, однако чаще всего они сосредоточены на диетах, включающих как ультра-обработанные продукты, так и продукты, богатые питательными веществами.

Тем не менее, данное исследование отличается не только фокусом, но и масштабом. Сначала была оценена диета на основе текущего глобального исследования, а затем результаты были воспроизведены в пяти независимых исследованиях для анализа здоровья в различных регионах мира. Учитывались данные как людей с предшествующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них.

У людей, чей рацион включает умеренное количество рыбы и цельножирных молочных продуктов, был зафиксирован более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Похожие результаты наблюдались у тех, кто употребляет нерафинированные цельнозерновые продукты и необработанное мясо.

На основе полученных данных исследователи подготовили следующие рекомендации по ежедневным нормам потребления:

2-3 порции фруктов;
2-3 порции овощей;
1 порция орехов;
2 порции молочных продуктов.

Рекомендуется еженедельно употреблять:

3-4 порции бобовых;
2-3 порции рыбы.

Однако стоит помнить, что эти усредненные показатели могут варьироваться в зависимости от индивидуальных пищевых ограничений и предпочтений. Например, можно заменить одну порцию рыбы и одну порцию молочных продуктов на одну порцию цельного зерна и одну порцию необработанного красного мяса или птицы в день.

Источник: dietology.pro

